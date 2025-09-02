곳곳 가림막·촬영 통제… 삼엄한 경계로 김정은 맞이한 중국

북한대사관·국빈관 등 공안 배치

김정은 첫 다자외교에 보안 민감

이번에도 전용 화장실 가져간 듯

중국 전승절 80주년 열병식을 하루 앞둔 2일 베이징 천안문광장 앞 전경. 3일 천안문 망루에 북·중·러 정상이 나란히 올라 열병식을 지켜볼 예정이다. TASS연합뉴스

중국은 2일 방중한 김정은 북한 국무위원장의 경호와 보안을 위해 전례 없이 엄격한 경계를 펼쳤다. 김 위원장의 중국 방문은 2019년 1월 이후 6년8개월 만이다.



이날 새벽 2~3시쯤 김 위원장의 전용열차가 통과한 국경 도시 단둥과 오전 7시쯤 경유한 랴오닝성의 성도 선양 등의 철도역에는 일반인들의 시선을 차단하기 위해 가림막이 설치됐다. 해외 취재진 다수가 단둥역과 선양역 주변에 대기했지만 김 위원장이 탄 열차가 정차하거나 통과하는 장면은 포착하지 못했다.



베이징역에도 이날 가림막이 설치됐고 공안들이 오전부터 배치돼 보행자들의 이동과 사진 촬영을 통제했다. 정오를 전후해서는 베이징역으로 향하는 철로를 내려다볼 수 있는 공원과 문화유적의 출입도 금지했다. 김 위원장 도착 1시간 전부터는 공안 인력을 2배 이상 늘렸다. 사진 촬영을 하려는 취재진을 제지하고 30여분간 경위 등을 조사하기도 했다. 주중 북한대사관과 댜오위타이 국빈관 주변에도 다수의 공안이 배치돼 보행자와 차량의 이동을 통제했다.



김 위원장은 2018년 3월과 2019년 1월에도 전용열차를 이용해 중국을 방문했다. 하지만 취재진의 접근이 이번처럼 엄격하게 통제된 적은 없었다. 김 위원장의 신변 정보 유출에 민감한 북한 측이 각별한 경계와 보안을 요구했을 가능성이 있다. 북한 측은 김 위원장이 다자외교에 나서는 게 처음이어서 더욱 보안에 민감해하는 것으로 알려졌다.



북한은 김 위원장의 생체 정보가 외부 세계로 유출되지 않도록 하는 데도 극도의 주의를 기울이는 것으로 알려졌다. 니혼게이자이신문은 이날 한국·일본 정보 당국 관계자들을 인용해 “북한이 김정은의 건강 상태 노출과 암살로 이어질 수 있는 생체 정보 유출을 차단하기 위해 전용 화장실을 열차에 실어 가져간 것으로 보인다”며 “김정은은 북한에서 군 시설이나 공장을 방문할 때도 전용 화장실을 이용했다”고 보도했다.



북한은 2018년 싱가포르에서 열린 1차 북·미 정상회담 때도 김정은의 전용 화장실을 항공기로 수송한 바 있다. 이듬해 베트남 하노이에서 열린 2차 북·미 정상회담 때는 전용열차를 타고 가던 김정은이 중국 남부 난닝시에 잠시 내려 흡연할 때 동생인 김여정 노동당 제1부부장이 재떨이를 들고 있는 모습이 포착됐다. 이를 두고 담배꽁초에 묻은 침을 통한 생체 정보 유출을 원천 차단한 것이라는 분석이 나왔다.



베이징=송세영 특파원, 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2156 응원 하기 Boom de yada 중국은 2일 방중한 김정은 북한 국무위원장의 경호와 보안을 위해 전례 없이 엄격한 경계를 펼쳤다. 김 위원장의 중국 방문은 2019년 1월 이후 6년8개월 만이다.이날 새벽 2~3시쯤 김 위원장의 전용열차가 통과한 국경 도시 단둥과 오전 7시쯤 경유한 랴오닝성의 성도 선양 등의 철도역에는 일반인들의 시선을 차단하기 위해 가림막이 설치됐다. 해외 취재진 다수가 단둥역과 선양역 주변에 대기했지만 김 위원장이 탄 열차가 정차하거나 통과하는 장면은 포착하지 못했다.베이징역에도 이날 가림막이 설치됐고 공안들이 오전부터 배치돼 보행자들의 이동과 사진 촬영을 통제했다. 정오를 전후해서는 베이징역으로 향하는 철로를 내려다볼 수 있는 공원과 문화유적의 출입도 금지했다. 김 위원장 도착 1시간 전부터는 공안 인력을 2배 이상 늘렸다. 사진 촬영을 하려는 취재진을 제지하고 30여분간 경위 등을 조사하기도 했다. 주중 북한대사관과 댜오위타이 국빈관 주변에도 다수의 공안이 배치돼 보행자와 차량의 이동을 통제했다.김 위원장은 2018년 3월과 2019년 1월에도 전용열차를 이용해 중국을 방문했다. 하지만 취재진의 접근이 이번처럼 엄격하게 통제된 적은 없었다. 김 위원장의 신변 정보 유출에 민감한 북한 측이 각별한 경계와 보안을 요구했을 가능성이 있다. 북한 측은 김 위원장이 다자외교에 나서는 게 처음이어서 더욱 보안에 민감해하는 것으로 알려졌다.북한은 김 위원장의 생체 정보가 외부 세계로 유출되지 않도록 하는 데도 극도의 주의를 기울이는 것으로 알려졌다. 니혼게이자이신문은 이날 한국·일본 정보 당국 관계자들을 인용해 “북한이 김정은의 건강 상태 노출과 암살로 이어질 수 있는 생체 정보 유출을 차단하기 위해 전용 화장실을 열차에 실어 가져간 것으로 보인다”며 “김정은은 북한에서 군 시설이나 공장을 방문할 때도 전용 화장실을 이용했다”고 보도했다.북한은 2018년 싱가포르에서 열린 1차 북·미 정상회담 때도 김정은의 전용 화장실을 항공기로 수송한 바 있다. 이듬해 베트남 하노이에서 열린 2차 북·미 정상회담 때는 전용열차를 타고 가던 김정은이 중국 남부 난닝시에 잠시 내려 흡연할 때 동생인 김여정 노동당 제1부부장이 재떨이를 들고 있는 모습이 포착됐다. 이를 두고 담배꽁초에 묻은 침을 통한 생체 정보 유출을 원천 차단한 것이라는 분석이 나왔다.베이징=송세영 특파원, 김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지