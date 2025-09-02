김병기 “내란특별재판부 위헌 아냐… 배임죄는 폐지”
설치 필요성 사법부가 단초 제공
김병기 더불어민주당 원내대표가 내란특별재판부 신설과 관련해 “위헌이 아니다”며 추진 의지를 강조했다. 배임죄의 경우 세계적인 추세에 맞지 않는다며 폐지해야 한다는 의견을 피력했다.
김 원내대표는 2일 국회 기자간담회에서 내란특별재판부 설치에 대한 법원행정처의 위헌 소지 지적에 대해 “하나의 의견”이라고 일축한 뒤 “저희는 위헌이 아니라고 판단한다”고 밝혔다. 이어 “사법농단 특별재판부도 국회에서 추진한 적 있었다”며 “지금 ‘위헌이다, 아니다’ 이런 의견은 섣부른 것 같다. 충분한 논의를 통해 결정해야 한다”고 말했다.
김 원내대표는 또 “개인적으로 내란특별재판부가 필요하다고 생각한다”며 “그 이유는 불안하기 때문”이라고 강조했다. 그는 “(윤석열 전 대통령 내란 사건 재판을 담당하는) 지귀연 판사 행태라든지 그 이후 구속영장이 기각되는 일련의 문제를 보면서 혹시 내란 재판이 잘못되는 것 아니냐는 불안감이 증폭될 수밖에 없는 것은 분명하다”며 “사법부가 단초를 제공했다. 부인할 수 없는 사실”이라고 주장했다. 김 원내대표는 내란특별법 처리 시한에 대해서는 “중대한 사안이고 시한을 못 박는 건 부적절하다고 본다”며 “다만 시한이 없다고 루즈하게 끌거나 지연할 생각은 조금도 없다”고 말했다.
배임죄와 관련해서는 “제 기본적인 생각으론 배임죄는 문제 있는 게 틀림없다. 기본적으로 폐지되어야 한다는 생각”이라며 “반면 폐지까지는 과도하다고 경영판단 원칙으로 하면 되지 않느냐는 의견도 있다”고 말했다. 이어 “법을 2~3단계로 나눠 추진하진 않겠다. 확실하게 매듭을 짓겠다”고 덧붙였다.
민주당은 이날 경제형벌 민사책임 합리화 태스크포스(TF)를 출범하고 관련 논의에 본격 착수했다. 단장을 맡은 권칠승 의원은 “우리나라는 경제형벌 조항이 유난히 많다”며 “합리적인 제도로 고쳐야 할 때”라고 밝혔다. 또 “민생경제에 과도한 부담을 지우는 형벌 규정도 정비하겠다”며 “경미한 의무 위반에 과중한 형벌이 부과되는 사례를 손보고 선의의 영업주를 보호하겠다”고 말했다.
