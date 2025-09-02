최선희·김성남·현송월이 수행… 리설주·김여정 동행 가능성
최, 영어 실력 출중 핵심 외교 활약
김, 3대 이은 중국통… 習 회담 준비
“딸 주애 동행했다고 단정 어려워”
김정은 북한 국무위원장이 첫 다자무대 데뷔전인 중국 전승절 열병식 참석을 위해 2일 베이징에 도착했다. 도널드 트럼프 미국 대통령과의 2019년 판문점 회동 때 모습을 드러냈던 최선희 외무상, 김성남 노동당 국제부장, 현송월 부부장 등이 김 위원장을 수행했다. 관심을 모았던 리설주, 김여정 부부장의 모습은 아직 확인되지 않았으나 정보 당국은 동행 가능성이 있다고 밝혔다.
로이터통신은 이날 오후 5시쯤 김 위원장이 탑승한 것으로 추정되는 특별열차가 베이징역 인근에 도착했다고 보도했다. 국가정보원도 이날 국회 정보위원회 비공개 회의에서 “김 위원장이 전날 오후 전용열차편으로 평양을 출발해 이날 새벽 국경을 통과했다”고 보고했다.
국정원은 최 외무상, 김 부장, 현 부부장 등이 김 위원장을 수행하고 있는 것으로 파악했다. 최 외무상은 내각총리를 지냈던 최영림의 양녀로 김정은 체제에서 핵심 외교관으로 활약해 왔다. 해외 경험은 없으나 영어 실력이 뛰어난 것으로 알려져 있으며 2018년에는 외무성 제1부상, 2022년에는 외무상으로 승진했다. 최 외무상은 가장 최근 해외 행사인 러시아 방문(2023년 9월)에도 동행했으며 2018년 5월 북·중 정상회담 때도 배석했다.
김 부장은 2019년 베트남 하노이에서 열린 2차 북·미 정상회담 내내 김 위원장을 지근거리에서 보좌했던 인물이다. 김일성·김정일 시절 중국어 통역사로 활약한 ‘중국통’이다. 이번에는 시진핑 중국 국가주석과 김 위원장의 회담 준비를 위해 수행길에 오른 것으로 관측된다.
국정원은 김 위원장의 배우자인 리설주, 여동생인 김 부부장도 동행했을 가능성이 있다고 보고했다. 국회 정보위 야당 간사인 이성권 의원은 “과거 중국·러시아 방문 때 리설주·김여정이 동행한 사례가 많기 때문에 이번에도 동행할 것으로 예측한다”면서 “딸 주애가 같이 갈 것인가는 단정하기 어렵다”고 설명했다. 여당 간사인 박선원 더불어민주당 의원은 “딸이나 부인의 동행 가능성은 완전히 배제할 수는 없지만 이번에 동행했다고 아직 판단하진 않는다”고 부연했다.
일본 매체 TBS 계열사 JNN에 따르면 이날 오전 7시쯤 중국 동북부 랴오닝성 선양에서 김 위원장이 탑승한 것으로 추정되는 열차가 이동하는 모습이 영상에 포착됐다. 선양의 한 도로에서 촬영된 영상에는 도심 속 지상 철로로 녹색 바탕에 노란색 선이 그려진 열차가 이동하는 모습이 담겼다. 김 위원장 전용열차인 ‘태양호’의 외형과 유사하다. 이 열차는 시속 50㎞로 이동한다.
최예슬 박준상 기자 smarty@kmib.co.kr
