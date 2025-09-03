롯데는 3일부터 그룹 신입사원 통합 채용 제도인 ‘예측 가능한 수시 채용’을 진행한다. 롯데는 채용 계획이 있는 그룹사가 3·6·9·12월에 맞춰 전형을 시작해 지원자가 채용 일정을 예측할 수 있도록 하고 있다. 이번 채용에는 롯데웰푸드, 롯데GRS, 롯데이노베이트, 롯데면세점 등 14개 그룹사가 참여한다. 영업관리·인공지능(AI)·디자인 등 30여개 영역에서 인재를 모집한다. 롯데백화점, 롯데호텔, 롯데월드 등 6개 계열사는 실무 중심인 ‘아이엠(I’M) 전형’을 통해 신입사원을 선발한다. 지난해 6월 도입된 이 전형은 지원자가 제출한 포트폴리오를 1차로 평가하고, 현장 오디션 과정에서 직무 수행 능력을 확인하는 절차로 진행된다. 특정 분야의 마니아적 성향을 커리어로 발전시킬 수 있는 인재를 확보하는 게 목적이다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
롯데그룹, 오늘부터 14개사 신입사원 채용
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사