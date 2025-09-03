시사 전체기사

롯데그룹, 오늘부터 14개사 신입사원 채용

입력:2025-09-03 01:22
공유하기
글자 크기 조정
롯데는 3일부터 그룹 신입사원 통합 채용 제도인 ‘예측 가능한 수시 채용’을 진행한다. 롯데는 채용 계획이 있는 그룹사가 3·6·9·12월에 맞춰 전형을 시작해 지원자가 채용 일정을 예측할 수 있도록 하고 있다. 이번 채용에는 롯데웰푸드, 롯데GRS, 롯데이노베이트, 롯데면세점 등 14개 그룹사가 참여한다. 영업관리·인공지능(AI)·디자인 등 30여개 영역에서 인재를 모집한다. 롯데백화점, 롯데호텔, 롯데월드 등 6개 계열사는 실무 중심인 ‘아이엠(I’M) 전형’을 통해 신입사원을 선발한다. 지난해 6월 도입된 이 전형은 지원자가 제출한 포트폴리오를 1차로 평가하고, 현장 오디션 과정에서 직무 수행 능력을 확인하는 절차로 진행된다. 특정 분야의 마니아적 성향을 커리어로 발전시킬 수 있는 인재를 확보하는 게 목적이다.

신주은 기자 june@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
최교진 “서울대 10개 만들기, 특정 학과 집중 지원하는 것”
전공의 복귀로 예년 76% 수준 회복… 안과 92%-외과 37% 편차 커
‘강남 마지막 판자촌’ 구룡마을 화재…주택 6채 불타
백종원, 더본코리아 주식 담보로 120억원 대출한 사정
“여탕은 수건비 1000원” 남탕엔 없는 이용료 부과…인권위 ‘성차별’
연봉 1억 은행원들…“주4.5일제 원해” 총파업 예고
2차 소비쿠폰, 고액자산가 제외…“‘재산세 과세표준 12억’ 컷오프”
“46년 만”…‘강남 대표’ 은마아파트 49층 재건축 확정
국민일보 신문구독