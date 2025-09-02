커지는 월세 시장… 임대 주택 사들이는 외국계 큰손

전세의 월세화 가속… 韓 진출 증가

해외 기관, 오피스텔 등 사들여 임대

수도권 수요 높아… 시장 성장세 전망

국내에서 오피스 빌딩과 호텔, 물류 센터를 사들이던 외국계 큰손들이 기업형 임대 주택으로 눈을 돌리고 있다. 1~2인 가구 증가, 전세 사기 위험, 무분별한 ‘갭투자’를 막으려는 정부의 정책 요인이 맞물리면서 월세 시장이 급격하게 커지고 있어서다.



1일 금융권에 따르면 영국 보험사 푸르덴셜 계열 투자사 M&G리얼에스테이트가 최근 한국 임대 주택 시장 진출을 확정했다. 투자 대상은 SK디앤디의 부동산 자회사 디앤디프라퍼티솔루션(DDPS)이 선보일 임대 주택 ‘에피소드 컨비니 신당’이다. 두 회사는 서울 중구에 있는 지하 2층~지상 14층, 총 95세대 규모의 오피스텔을 사들여 루프톱 테라스와 라운지, 피트니스 클럽 등을 갖춘 고급 임대 주택으로 고친 뒤 2030세대를 겨냥해 임대할 예정이다. M&G는 서울 여의도 IFC 빌딩에 입주한 콘래드호텔, 아시아나항공이 본사 사옥으로 쓰는 종로구 센트로폴리스 빌딩 등 상업용 부동산에 주로 투자해왔는데 영역을 넓힌 것이다.



서울 임대 주택 시장은 이미 해외 기관 투자자의 각축장이다. 2023~2024년 영국계 사모 펀드(PEF) 운용사 인터미디어트캐피털그룹(ICG)이 ‘홈즈 스테이 G-밸리 가산’(구로구)에, 미국계 투자사 콜버그크래비스로버츠(KKR)는 홍콩계 부동산 회사 위브 리빙과 손잡고 ‘위브 스위트 선유 파크사이드’(영등포구) 및 ‘위브 플레이스 회기’(동대문구)에, 다른 미국계 투자사 모건 스탠리는 금천구 민간 임대 주택에 투자했다. 올해 초에는 캐나다연금투자위원회(CPPIB)가 한국 전역에서 공유 주택 ‘맹그로브’를 운영하는 스타트업 MGRV와 합작사를 설립했다. 서울 영등포·동대문에서 재미를 본 KKR은 오는 4분기 중 ‘위브 플레이스 강남역’ (강남구)을 열기로 했다.





월세 시장 성장세는 정부 통계로 뒷받침된다. 국토교통부에 따르면 1~7월 전·월세 거래 중 월세 비중은 2021년 42.3%에서 올해 61.8%까지 상승했다. 외국계 투자사들은 정책 기조가 월세화를 촉진하는 만큼 임대 주택 시장 성장세가 이어질 것으로 본다.



실제로 6·27 대출 규제에는 은행이 한국주택금융공사(HF) 등에서 받는 전세자금대출의 보증 비율을 90%에서 80%로 축소하고 소유권 이전 조건부 전세대출을 금지하는 내용이 담겼다. 둘 다 갭투자의 유인을 줄여 집값 상승을 억제하려는 의도지만 전세 공급량을 줄이는 결과를 낳을 것으로 예상된다. 지난 6~7월에는 세입자가 SGI서울보증보험과 주택도시보증공사(HUG)에서 가입하는 전세 보증금 반환 보증 비율이 100%에서 80%까지 내려갔다. 전세 사기를 유발하는 ‘깡통 집주인’을 없애겠다는 취지지만 이 또한 전세 공급량을 축소할 가능성이 크다.



금융권 관계자는 “현재 수도권 주요 지역에서는 수요자가 괜찮은 월세 물건을 못 찾아 아우성”이라면서 “한국 진출을 타진 중인 외국계 자본이 더 있는 것으로 안다”고 말했다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



