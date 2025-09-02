[단독] “자살과 뗄 수 없는 관계”… 경고등 켜진 ‘비자살적 자해’

[침묵의 SOS, 10대들의 비자살적 자해]



“죽을 생각없었다”고 말하지만

연구결과 “자살에 직간접적 영향”

10대 자해·자살 시도 동반상승

게티이미지뱅크

10대 청소년들의 자살 증가와 맞물려 비자살적 자해는 급증세를 보이고 있다. 비자살적 자해를 하는 학생들은 “죽을 생각은 없었다”고 말하지만 이 같은 자해 행위는 자살과 분리될 수 없다는 연구 결과가 속속 나오고 있다.



1일 박정현 더불어민주당 의원실과 국립중앙의료원에 따르면 응급실에 내원한 10~19세 자해·자살 시도자는 2018년 4944명에서 2023년 8308명으로 68% 증가했다. 특히 연령대별 자해·자살 시도자 수는 10대가 2021년부터 지난해까지 20대에 이어 4년 연속 2위에 올랐다.





10대 자해·자살 시도자 중 응급환자 분류(KTAS)에 따른 중증 환자(1·2등급)는 2023년 기준 1665명으로 20%가량이었다. 나머지 80%는 3~5등급으로 준응급 및 비응급 환자에 해당됐다. 상대적으로 부상 정도가 약한 비자살적 자해로 응급실에 내원하는 10대들이 많다는 걸 보여준다.



응급실에 내원하지 않은 사례까지 고려하면 10대들의 자해 시도는 이보다 많을 것으로 추정된다. 국민일보와 인터뷰한 10대 학생들은 대부분 자해 사실을 주변에 먼저 알린 적이 없다고 했다. 정택수 한국자살예방센터장은 “최근 학교 측에서 자해 예방교육 문의가 늘고 있다”며 “10대들이 과거에 비해 자해를 많이 하고 있다는 걸 현장에서 체감하고 있다”고 말했다.





10대 자살자 수 역시 꾸준히 증가하고 있다. 박 의원실이 보건복지부로부터 제출받은 연령대별 자살자 현황에 따르면 지난해 19세 이하 자살자는 377명(잠정치)으로 전년(370명)보다 늘었다. 2018년 처음으로 300명을 넘긴 이후 300명대를 벗어나지 못하고 있다. 10년 전인 2015년(245명)과 비교하면 53% 늘었다.



여러 연구 결과는 비자살적 자해와 자살 간 밀접한 상관관계가 있다는 것을 보여준다. 2020년 한국심리학회지에 실린 비자살적 자해 경험이 있는 20대 청년 300여명을 분석한 논문에서는 “비자살적 자해와 습득된 자살 실행력은 자살 행동에 직간접적으로 중요한 영향을 미치는 요인”이라고 결론 내렸다. 비자살적 자해를 경험한 사람은 그렇지 않은 사람에 비해 자살 시도를 할 확률이 3.46배 더 높다는 연구 결과도 있었다.



한국학교사회복지학회의 ‘학교사회복지’ 최근호에 게재된 논문에서도 남녀 청소년 모두 비자살적 자해가 자살 위험성을 높이는 것으로 조사됐다. 10대 청소년 3000여명을 설문조사한 결과 비자살적 자해는 자살 위험성과 같이 증가하는 경향을 보였다.



조민아 이찬희 기자 minajo@kmib.co.kr



