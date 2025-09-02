시사 전체기사

삼성은 ‘블루패스’, LG는 ‘AI 홈 허브’

입력:2025-09-02 00:53
공유하기
글자 크기 조정

AI 기반 새로운 시장 공략법
LG, IFA 2025서 ‘씽큐 온’ 공개


삼성전자와 LG전자가 오는 5일 독일 베를린에서 개막하는 ‘국제가전박람회(IFA) 2025’를 앞두고 인공지능(AI)을 기반으로 한 새로운 가전시장 공략법을 선보였다. 삼성전자는 구매 후 사후 유지·보수(AS)에 방점을 둔 ‘블루패스’를 띄웠고, LG전자는 사용성과 기능성을 중시한 ‘인공지능(AI) 홈 허브’를 선보인다.

삼성전자는 고객 편의성과 혜택을 대폭 끌어올린 ‘AI 구독클럽’을 업그레이드해 출시한다고 1일 밝혔다. 새로운 AI 구독클럽의 핵심은 제품 설치부터 AS까지 전 과정을 아우르는 5가지 서비스로 구성된 ‘블루패스’다. 구독 기간 내에 횟수 제한 없이 우선적으로 AS를 받을 수 있는 ‘AS 패스트트랙’, 제품 이상 징후를 미리 감지해 안내하고 방문수리 접수까지 진행하는 ‘AI 사전케어 알림’ 등이 포함된다. 구독 기간도 기존 5년에서 3~6년으로 다양해진다.

LG전자는 ‘IFA 2025’에서 집 안팎의 AI 가전과 사물인터넷(IoT) 기기를 하나로 연결하는 ‘LG 씽큐 온’을 선보일 예정이다. 생성형 AI를 탑재해 고객과 대화하며 맥락을 이해하고 생활 패턴을 학습·예측해 최적의 환경을 조성한다. 가령 고객이 “이제 나 잘래”라고 말하면 AI가 알아서 조명·커튼을 제어하고 공기청정기를 저소음 모드로 변경하는 등의 작업을 수행한다. 외출시 “에어컨 끄고 로봇청소기 돌리고 한 시간 뒤에 제습기 틀어줘”라고 복잡하게 말해도 순차적으로 모두 실행 가능하다.

LG전자는 AI 홈에서 더 나아가 AI 가전과 IoT 기기를 차량과 결합, 고객의 생활과 이동방식을 새롭게 정의한 콘셉트카 ‘슈필라움’도 IFA 2025에서 공개한다.

김지훈 기자 germany@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
도쿄 ‘한국인 여성 피습 사건’ 용의자, 공항서 검거
[단독] 부동산 공급은 부족한데 30년된 노후 공공주택은 5년 만에 11배
소비쿠폰 받자 ‘이것’부터 새로 샀다…매출 증가 1위 업종
CCTV 확인하니…“尹, 속옷 차림으로 성경책 읽으며 저항”
검증 안된 ‘셀프 치아 장치’ 했다간 낭패…“부작용 주의”
[포착] “포위되자 수류탄으로 자폭”…北영상 속 파병군 참상
‘990원 소금빵’ 판매 슈카월드가 사과한 이유는?
“커피 받아 가세요”…강릉 가뭄 소방관들에게 전한 선물 [아살세]
국민일보 신문구독