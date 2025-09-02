환경단체, 스페인 가우디 성당 외벽에 페인트 테러
건축가 안토니오 가우디가 설계한 스페인 바르셀로나의 대표적 건축물 사그라다 파밀리아(성가족 성당) 외벽에 지난 31일(현지시간) 스페인 환경운동가들이 페인트 테러를 가했다.
AFP통신에 따르면 ‘식물의 미래’라는 이름의 단체 활동가 2명은 이날 사그라다 파밀리아의 외부 기둥 하단에 빨간색과 검은색 페인트를 뿌리고 “기후 정의”를 외쳤다. 이들은 곧 경찰에 체포됐다(사진). 이 단체는 스페인의 광범위한 지역이 산불로 황폐화된 것에 대해 분노를 표출한 것이라고 설명했다. 또 산불 진압 과정을 비롯해 기후변화에 대한 정부의 조치가 부족하다고 비판했다.
이 단체는 2022년 마드리드의 프라도 미술관에서 프란시스코 고야의 작품 액자에 활동가들 손을 접착제로 붙이는 등 예술품 테러를 수차례 벌여 왔다.
