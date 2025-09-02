올 가을 에버랜드에 ‘케데헌’이 온다… 세계 첫 오프라인 테마존
에버랜드가 전세계에서 K-컬처 열풍을 불러일으킨 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’를 주제로 오프라인 테마존을 선보인다. 케데헌을 소재로 한 전용 테마 공간이 조성되는 건 처음이다.
삼성물산 리조트부문은 넷플릭스와 손잡고 오는 26일 케데헌 속 인기 캐릭터와 세계관을 경험할 수 있는 테마존을 에버랜드에 오픈한다고 1일 밝혔다.
케데헌은 한국을 배경으로 케이팝 걸그룹이 악령들을 퇴치하는 얘기를 다룬 작품이다. 역대 넷플릭스 애니메이션 부문 1위를 기록한 것은 물론 오리지널 사운드트랙(OST)이 미국 빌보드와 영국 싱글 차트에서 정상을 차지하는 등 세계적으로 인기를 끌고 있다.
테마존은 한국적 감각과 전통을 살린 신비로운 공간 속에 ‘골든’ ‘소다 팝’ ‘유어 아이돌’ 등 인기 OST와 명장면들을 생생하게 경험할 수 있도록 꾸며질 예정이다. ‘헌트릭스’ ‘사자 보이즈’ 등 캐릭터별 스토리를 살린 미션형 게임과 인터랙티브 포토존도 마련된다. K-분식을 비롯해 캐릭터 분장, 한정판 굿즈 등 체험형 콘텐츠도 경험할 수 있다.
에버랜드 관계자는 “케데헌 테마존이 우리나라를 비롯해 많은 해외 관광객들에게 한국문화를 알리는 K콘텐츠 성지가 되길 기대한다”고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
