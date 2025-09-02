고물가에 불똥 튄 팁 문화… 세계가 ‘팁플레이션’ 시끌

“팁이 물가 끌어올려 인플레 유발”

북미·유럽 등 ‘팁플레이션’ 논란

키오스크에도 팁 요구하면서 폭발

몇 년 전부터 미국에서 촉발된 ‘팁플레이션(Tip-flation·팁이 물가를 끌어올려 인플레이션을 유발한다는 의미)’ 논란이 북미를 거쳐 유럽 등 다른 지역으로 확산하고 있다. 최근 팁 문화 논쟁이 옮겨붙은 유럽은 ‘미국식 팁 문화’ 유입에 대한 거부감이 온라인 커뮤니티를 중심으로 터져 나온다. 한국과 일본 등 상대적으로 팁 문화가 낯선 국가에서도 일부 식당이 팁 박스를 설치한 후 온라인 공간을 중심으로 부정적 의견이 줄을 이으며 논란이 일었다.



팁플레이션 현상은 코로나19 팬데믹을 거치며 각국이 경기 부양책을 펼치면서 통화량이 급격하게 늘린 것과 무관치 않다. 치솟은 물가로 인한 부담이 큰 상황에서 덩달아 튀어 오른 팁에 대한 소비자들의 반발이 커진 것이다. 소비자들이 외식 물가를 더 민감하게 체감한다는 점도 팁 문화에 대한 반감이 커지는 하나의 이유가 되고 있다.



팁플레이션 진원지는 미국





팁플레이션 논란은 2년 전쯤 미국에서 표면화되기 시작했다. 미국 내에서도 고물가로 악명을 떨치는 뉴욕·LA 등 대도시에서 팁 문화를 놓고 갑론을박이 퍼져나갔다. 세계 최대 온라인 커뮤니티 사이트 ‘레딧(Reddit)’이 불쏘시개 역할을 했다. 무인 키오스크에서 신용카드로 결제를 할 때조차 팁을 요구한다는 글이 공분을 불러일으켰다. 지난해 4월엔 희극인 로비 로프먼이 미국 뉴욕의 팁 문화를 지적하는 영상을 SNS에 올렸다. 채 한 달도 안 돼 조회 수가 1700만회를 넘어설 정도로 폭발적인 반응이 이어졌다. 이후에도 팁을 둘러싼 논란은 끊이지 않고 분출하는 모양새다.



팁플레이션 논란은 미국처럼 팁 문화가 일상적인 캐나다로 옮겨붙었다. 여행·라이프스타일 전문 온라인 미디어 ‘스릴리스트’가 인용한 세계인구리뷰(World Population Review) 통계에 따르면 미국·캐나다 식당의 팁은 주문가격의 15~20% 수준이다. 캐나다 역시 레딧을 중심으로 최근 논쟁이 활발하게 이뤄지고 있다. 내용은 비슷하다. 지난 7월 전자 결제 단말기에서 20% 이상의 팁을 요구했다는 글이 올라오자 ‘팁 제도 자체를 바꿔야 한다’는 의견이 줄을 이었다. 팁 문화 자체가 불필요한 거 아니냐는 반응도 적잖다. 캐나다 여론조사 업체인 리서치코의 지난 6월 설문조사 결과에 따르면 응답자 69%는 서비스업 급여가 좋다면 팁을 줄 필요가 없다고 답했다.



유럽에서도 비슷한 논쟁이 고개를 들고 있다. 독일이 대표적이다. 신용카드 결제 시 팁 요구 버튼이 나오는 독일 주요 도시 식당들이 논란에 불을 지폈다. 5~15% 팁을 요구하는 사례와 관련해 레딧에서는 부정적 게시물이 적지 않게 올라오고 있다. “미국식 문화를 독일에 들이지 마라”는 댓글을 필두로 부정적인 여론이 대부분이다.



팁이 서비스 요금으로 포함돼 계산서가 제시되는 식당이 많은 영국이나 프랑스 역시 비슷한 논쟁이 이어지고 있다. 이중 영국은 서비스 요금에 포함된 팁은 노동자의 권리와 맞닿아 있는 하나의 정착된 제도다. 영국 정부는 지난 7월 고용주가 수령한 팁을 직원들에게 1개월 안에 지급해야 한다는 내용을 고시한 바 있다. 두 나라에서도 서비스 요금 외에도 직접 팁을 입력하는 미국 방식 사례가 속속 공유되면서 부정적 반응이 뒤따르고 있다. 이미 서비스 요금에 포함돼 있는데 추가 팁을 요구하는 게 맞느냐를 두고 설왕설래가 이어지는 것이다.



치솟는 물가에 소득은 뒷걸음





북미와 유럽 등 전통적인 선진국에서 팁 문화를 두고 논란이 발생하는 이유는 코로나19 이후 전 세계적 고물가 현상과 연관이 깊다. 1일 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 38개 회원국 평균 물가상승률은 최근 3년 동안 매년 5~10% 수준을 오갔다. 2022년에 9.5%를 기록한 뒤 2023년 6.8%, 2024년 5.2%로 하강 추세이긴 하지만 여전히 높은 수준이다.



팁플레이션 논란이 불거진 국가들 역시 비슷한 추세가 읽힌다. 미국의 경우 2022년에 8.0% 물가상승률을 기록한 뒤 물가상승률이 둔화하기 시작했다. 독일(8.7%)과 영국(7.9%), 캐나다(6.8%)도 2022년을 기점으로 낮아지는 추세다. 최근 들어 물가상승률이 둔화됐다고는 해도 이미 급격히 오른 상황에서 오름세가 지속돼 물가로 인한 부담은 여전하다. 이 같은 상황에서 미국처럼 15~20%에 이르는 팁이 보편화하면 부담이 커질 수밖에 없다.



마창석 한국개발연구원(KDI) 거시·금융정책연구부 연구위원은 “과거 10%였던 팁이 최근 들어 좀 더 올라가는 것으로 보인다”고 평가했다.



반면 지갑 사정은 뒷걸음질을 치는 추세다. 미국의 경우 물가를 반영한 실질 임금 상승률은 2022년 -1.9%를 기록했다. 2023년에 0.3%로 플러스 전환한 뒤 지난해 2.0%로 다시 높아지고는 있지만 물가상승률을 따라잡기는 쉽지 않다는 평가다. 여기에 팁까지 오르다 보니 불만이 커질 수밖에 없는 환경이 조성됐다는 평가다.



다른 국가들도 마찬가지다. 2022년에 실질임금이 확 뒤로 밀린 뒤 조금씩 회복되고 있지만 물가 인상 속도에 비할 수준은 아니다. 캐나다의 경우 지난해까지도 실질임금 상승률이 -0.7%로 플러스 전환을 하지 못했다. 가계지출에서 외식에 팁이 포함되느냐에 따라 소비자 인플레이션 체감이 달라질 수밖에 없는 상황인 셈이다. 마 연구위원은 “외식 물가에 팁이 붙게 되면 아무래도 팁플레이션이 현실화할 수 있는 만큼 그 우려가 나타나는 것으로 보인다”고 말했다.



세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr



