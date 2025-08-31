[단독] “尹부부 친분 투자업계에 과시”… 특검, 조영탁 구속영장에 언급
‘집사’ 김예성과 사실상 동업자 관계
특검, 윤·김 이름 한차례씩 기재해
이른바 ‘집사 게이트’를 수사 중인 김건희 특검이 조영탁 IMS모빌리티(옛 비마이카) 대표의 구속영장 청구서에 “피의자는 윤석열, 김건희와의 친분을 투자업계에서 과시해 왔다”고 기재한 것으로 확인됐다.
31일 국민일보 취재를 종합하면 특검은 A4용지 31페이지 분량의 조 대표에 대한 구속영장 청구서에 윤 전 대통령과 김 여사의 이름을 한 차례씩 언급한 것으로 전해졌다. 특검은 조 대표가 두 사람과의 친분을 과시해 왔다고 적었지만 구체적으로 조 대표가 어떤 방식으로 친분을 드러냈는지는 밝히지 않았다.
조 대표는 김 여사의 ‘집사’로 불리는 김예성씨와 사실상 동업자 관계로, IMS모빌리티 전신인 비마이카를 공동 창업했다. 특검은 조 대표가 김씨를 통한 김 여사와의 친분을 앞세우지 않고서는 IMS모빌리티가 개업 이후 총 700억여원에 이르는 투자금을 유치하기 어려웠을 것으로 보고 있다. 실제로 윤 전 대통령은 김 여사의 소개로 2016년 7월 열린 조 대표의 결혼식에서 주례를 맡은 것으로 알려졌다.
특검은 이런 정황들을 고려하면 2023년 6월 IMS모빌리티가 대기업들로부터 184억원을 투자받을 때 조 대표와 당시 투자를 중개했던 민경민 오아시스에쿼티파트너스 대표가 김 여사를 언급했을 가능성이 있다고 본다. 당시 IMS모빌리티는 순자산(556억원)보다 부채(1414억원)가 많은 자본잠식 상태였다. 특검은 조 대표와 민 대표에 대해 32억원가량의 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의 등을 적용해 구속영장을 청구했다.
조 대표 측은 김 여사와의 관계를 앞세워 투자를 유치하거나 재산상 이득을 본 적이 없다는 입장이다. 2010년대 초반 김 여사와 2~3차례 정도 만났을 뿐이고, 김 여사의 연락처도 모른다는 것이 조 대표 주장이다. 윤 전 대통령과 김 여사의 사회적 영향력이 크지 않았던 기간이 길었고, IMS모빌리티가 문재인정부 시절인 2020년 예비유니콘 기업에 선정됐던 만큼 부실기업 논란도 사실이 아니라는 입장이다. 조 대표에 대한 구속전 피의자심문(영장실질심사)은 2일 서울중앙지법에서 열릴 예정이다.
박성영 구자창 기자 psy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사