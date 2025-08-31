중국 외교 ‘슈퍼위크’ 개막… 러 푸틴·인도 모디 톈진에
전승절 앞서 SCO 정상회의 개최
해외 지도자 30명 넘게 방중 예상
모디, 동·남중국해 中위협 우려 성명
상하이협력기구(SCO) 정상회의가 31일 중국 톈진에서 개최되며 중국 외교 ‘슈퍼위크’의 막이 올랐다. 3일 베이징 천안문광장에서 열리는 80주년 전승절 열병식에서 정점에 이를 이번 기간에 중국은 미국 등 서방에 맞서 새로운 국제질서를 구축하겠다는 의지를 대내외에 드러낼 것으로 보인다.
중국 관영 신화통신 등에 따르면 31일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리 등이 SCO 정상회의에 참석하기 위해 톈진에 도착했다. 푸틴 대통령은 3명의 부총리와 10명의 장관, 기업인을 대동하는 등 대규모 방중단을 꾸려 중국과 전방위 협력 강화를 예고했다. 그는 29일 공개된 신화통신과의 서면 인터뷰에서 “러·중 협력 관계가 세계를 안정시키는 힘”이라며 “양국은 공정한 다극적 세계질서 구축이라는 비전을 공유한다”고 강조했다.
국경 분쟁으로 중국과 불편한 관계였던 모디 총리는 2018년 이후 7년 만에 중국을 방문했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 50% 고율 관세 부과로 미국과 갈등 중인 인도는 중국과의 관계 개선을 통해 해법을 찾고 있다.
시진핑 중국 국가주석은 톈진에서 이틀간 열리는 SCO 정상회의에서 푸틴 대통령, 모디 총리와 손을 맞잡음으로써 반서방 세력 결집 효과를 극대화할 것으로 예상된다. 독일 싱크탱크 메르카토르중국연구소(MERICS)의 클라우스 쑹 분석가는 “트럼프가 중국, 러시아, 인도를 하나로 묶었다”며 “SCO에서 세 정상이 함께 있는 사진은 미국의 패권에 대한 도전이 될 것”이라고 말했다.
모디 총리가 불참하는 3일 전승절 열병식에선 시 주석과 푸틴 대통령, 김정은 북한 국무위원장이 천안문 망루에 올라 사열하는 장면이 가장 극적일 것으로 예상된다. 중국은 국제무역 의존도가 높아 그동안 한·미·일에 맞서 북·중·러 삼각 연대 구도로 비치는 것을 경계해 왔지만 이번에 전환점이 마련될 가능성이 크다.
이번 중국 외교 슈퍼위크에 중국을 방문하는 해외 정상급 지도자는 30명이 넘는다. CNN은 “트럼프 대통령이 동맹을 뒤흔들고 무역전쟁을 벌이는 시기에 중국은 스스로를 안정적이고 강력한 대안적 지도자로 내세울 무대를 마련했다”고 짚었다. 뉴욕타임스는 “시 주석이 역사, 외교, 군사력을 미국이 주도하는 세계질서를 재편할 도구로 활용하려 한다”고 봤다.
다만 크고 작은 암초도 있다. 모디 총리는 지난 29일 일본을 방문해 이시바 시게루 총리와 발표한 공동성명에서 동중국해와 남중국해의 긴장 고조에 대해 심각한 우려를 표하고 “일방적 현상 변경에 강력히 반대한다”고 밝혔다. 중국이 민감하게 여기는 영유권 문제에서 서방과 같은 입장에 섬으로써 중국과 한배를 탈 생각이 없음을 드러낸 셈이다. 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 SCO 정상회의와 전승절 열병식에 모두 참석할 예정이었지만 자국 시위 사태를 이유로 방중 일정을 취소했다.
