[이재학의 해양 이야기] 바다가 보내는 SOS ‘해상열파’… 극한폭염 원인으로 지목

해양 온난화 속도 두 배 빨라진 영향

해수온 급상승해 지속되는 극한 현상

북태평양고기압 확장 불러 최악 폭염

동해안 폭군 청상아리 혼획과도 관련



1991~2020년 평균 대비 2025년 8월 24일 세계 해수면 온도 이상치. 미 국립해양대기청(NOAA) 홈페이지

해양열파의 영향으로 심한 스트레스를 받은 산호가 백화된 모습. 미 국립해양대기청(NOAA) 홈페이지