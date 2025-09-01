김태흠 충남지사, 중국·베트남서 교류 거점 확장

4658만 달러 규모 수출 계약 성사

양국 지방정부 수장도 연이어 만나



충남도가 중국과 베트남에서 4658만 달러 규모의 수출 계약 성사를 뒷받침하고 교류 거점을 완성했다.



31일 도에 따르면 해외시장 개척 등을 위해 출장길에 올랐던 김태흠(사진) 충남지사는 중국·베트남 일정을 모두 마무리하고 전날 귀국했다.



도는 지역 30개 수출 중소기업으로 시장개척단을 꾸려 베트남 호치민과 하노이에서 27일과 29일 이틀간 비즈니스 수출상담회를 개최해 3358만 달러의 수출 양해각서(MOU)를 체결했다. 25일 상하이 중국사무소 개소식에 맞춰 1300만 달러 규모의 MOU도 체결해 수출 계약 규모는 총 4658만 달러로 집계됐다. 상하이 중국사무소는 앞으로 중국 시장 개척과 기업 투자 유치 등을 위한 전진기지 역할을 수행할 예정이다. 중국사무소 개소에 따라 도는 미국 로스엔젤레스, 일본 도쿄, 독일 프랑크푸르트, 인도 뉴델리, 인도네시아 자카르타, 베트남 하노이 등 7개 해외사무소를 운영하게 됐다.



김 지사는 또 양국 지방정부 수장을 연이어 만나며 우의를 다지고, 교류·협력 확대 방안을 모색했다.



중국에서는 22일 쉰쿤린 장수성장, 24일 양저우시 왕진지앤 당서기와 청하이타오 시장, 26일 궁정 상하이 시장 등을 잇따라 만났다. 장수성은 우리나라 기업의 중국 내 최다 투자 지역으로, 2005년 우호협력협정을 체결하고 활발한 교류·협력 활동을 펴오고 있다. 상하이와는 2008년부터 우호협력 관계를 이어오고 있다.



베트남에서는 옛 수도인 후에시로와 우호교류협정을 맺는 등 남북으로 치우친 교류·협력 지방정부를 중부 지역까지 확장했다. 응우옌 반 득 호치민시 인민위원장과 르엉 응우옌 민 찌엣 다낭시 인민위원장 등을 차례로 만나는 등 교류·협력을 위한 물꼬도 텄다.



내년 태안국제원예치유박람회 성공 개최를 위한 발판도 다졌다. 김 지사는 각 지방자치단체장을 만난 자리에서 태안국제원예치유박람회를 소개하며, 초청장을 전달하거나 대표단 파견을 요청했다. 또 27∼28일 천안 연암대와 호치민 농람대, 떤따오대 간 업무협약 체결식에 참석해 한국·베트남 대학 간 스마트팜 교육 협력 지원을 약속하기도 했다.



홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr



