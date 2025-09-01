건설 악재 속 유일한 버팀목 ‘재건축·재개발’… 역대급 수주고
현대건설 첫 10조 클럽 가능성
서울시 도시정비사업 속도전 영향
일부 대형사 쏠림현상에 엇갈린 희비
재건축·재개발 사업이 올해 건설업계 버팀목 역할을 하고 있다. 건설 경기 침체, 공사비 급등, 산재 리스크 등 수많은 악재 속에서도 기록적 수주고를 올리고 있다. 서울 노후단지 도시정비사업이 오세훈 시장 복귀 후 속도가 붙은 게 영향을 미쳤다. 하지만 일부 대형사 쏠림현상이 심화하면서 업계 내 희비도 엇갈린다.
31일 건설업계에 따르면 10대 건설사의 올해 1~8월 도시정비사업 수주액은 31조6833억원을 기록했다. 연말까지 넉 달이나 남았지만 이미 지난해 수주액(27조8700억원)을 훌쩍 뛰어넘었다. 삼성물산 건설부문이 7조828억원으로 가장 많은 수주고를 올렸다. ‘래미안’ 브랜드 파워를 앞세운 삼성물산은 지난 1월 ‘대어’ 한남4구역 재개발(1조5695억원)을 시작으로 신반포4차 재건축(1조310억원), 장위8 공공재개발(1조1945억원), 울산 남구 B-04 재개발(6982억원), 개포우성7차(6757억원) 등 총 11개 시공권을 따내며 자사 역대 최고 수주액을 경신했다.
현대건설이 5조5357억원으로 뒤를 이었다. 개포주공6·7단지 재건축(1조5138억원) 등 총 7개의 사업을 수주했다. 현대건설은 압구정2구역 재건축(2조7488억원), 장위15구역(1조4663억원)의 수의계약도 유력한 상황이다. 업계 최초 ‘10조 클럽’ 가능성도 거론된다.
이밖에 포스코이앤씨가 5조302억원, GS건설이 4조1522억원 규모를 수주하며 선전 중이다. 포스코이앤씨는 잇따른 사망사고로 인프라 부문 신규수주는 중단했다. 다만 성수2지구 등 핵심 사업장에선 수주전을 이어가는 것으로 알려졌다.
건설업계에선 서울시를 중심으로 입지와 사업성이 좋은 지역의 정비사업이 빠르게 추진된 게 영향을 미쳤다고 본다. 한 건설사 관계자는 “특히 서울은 박원순 전 시장 당시 도시재생을 강조하면서 노후화 단지의 재건축·재개발이 눌려 있었다”며 “시장이 바뀐 뒤 여건이 나아졌고, 올해 시공사 선정을 한 단지가 몰린 영향이 있다”고 분석했다.
하지만 삼성물산과 현대건설 단 두 곳이 올해 10대 건설사 전체 수주액의 40%를 차지하면서 수주 양극화 현상도 두드러지고 있다. 현대엔지니어링은 올해 정비사업을 한 건도 따내지 못했다. 지난 2월 세종~안성 고속도로 교량 붕괴 사고로 10여명의 사상자를 낸 이후 수주를 전면 중단했다. 사업구조 재편 에 집중하는 SK에코플랜트는 3039억원에 그쳤다. 시공능력 3위 대우건설도 1조1162억원에 머물렀다.
신규 주택 공급이 부족한 서울 등 수도권 핵심지역은 하반기에 정비사업이 더 활발해질 전망이다. 특히 성수전략정비구역 재개발 수주전이 치열할 것으로 예상된다. 성수전략정비1지구 재개발 조합은 지난 21일 시공사 선정 입찰 공고를 냈다. 사업 규모만 2조원에 달한다. 현재 GS건설, 현대건설, HDC현대산업개발이 관심을 보이고 있다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
