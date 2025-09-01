[오늘의 QT] 설거지
사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 그것이 하나님의 선물인 줄도 또한 알았도다.(전 3:13)
And also that every man should eat and drink, and enjoy the good of all his labour, it is the gift of God.(Ecclesiastes 3:13)
전도서 기자는 인간에게 한계가 있음을 알고 주어진 생활에 기뻐하며 살라고 말합니다. 먹고 마시는 것 등 일상의 모든 것이 하나님의 선물입니다. 직장 일이 힘들어서 때려치우고 싶다고 하지만 일할 수 있는 것 또한 축복입니다.
응급실에서 배변이 안 되어 제대로 앉아 있지도, 서 있지도 못하는 분을 보았습니다. 얼마나 고통스러워하시던지 너무 안타까웠습니다. 우리는 아플 때 모든 것이 은혜임을 더 많이 깨닫습니다. 건강할 때부터 평범한 것들의 소중함을 깨닫는다면 삶이 얼마나 더 풍성해질까요.
조니 에릭슨 타다는 사고로 전신 마비된 여성입니다. 그녀의 소원이 무엇이었을까요. 우리가 하기 싫어하는 것 중 하나인 설거지였습니다.
내게 주어진 일상이 하나님의 축복입니다. 다른 사람과 비교하느라 감사를 잃었다면 내게 있는 모든 것이 감사의 조건임을 깨달았으면 좋겠습니다.
이은호 목사(온수교회)
<약력>△아주대 심리학과 △합동신대원(MDiv, ThM 수료) △‘작은 예수로 살아가기’ ‘꿀꿀한 오늘이라도 주님의 기대로 살기’ ‘두 글자’ 등 저자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사