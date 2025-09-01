시사 전체기사

백석대 송기신 총장 취임… 학생 맞춤 교육 등 비전 제시

입력:2025-09-01 03:15
백석문화대 총장엔 이경직 교수

송기신(오른쪽) 제8대 백석대 총장이 지난 28일 천안 백석대 백석홀에서 김연희 백석대 이사장으로부터 취임패를 전달 받고 있다.

백석대는 학교 설립자인 장종현 제7대 총장이 물러나고 송기신 제8대 총장이 취임했다고 31일 밝혔다.

장 총장은 지난 28일 충남 천안 캠퍼스에서 열린 이임식에서 “백석은 학문 기관이 아니라 예수 생명의 공동체”라며 “백석 학원을 세운 것은 내 힘이 아니었다. 모든 것이 은혜였다”고 말했다.

송 신임 총장은 “저출생과 AI 확산으로 대학의 존립이 흔들리고 있다”며 학생 맞춤 교육과 지역·글로벌 혁신을 다섯 가지 비전으로 제시했다.

백석문화대 제10대 총장에는 이경직 교수가 올랐다. 그는 학원 복음화의 정체성을 강조하며 “지역과 함께 숨 쉬는 대학”을 내세웠다.

김연희 백석대 이사장은 설교에서 “49년간 무릎으로 기도하며 세운 설립자의 정신을 새 지도자들이 이어가야 한다”고 당부했다.

천안=글·사진 손동준 기자 sdj@kmib.co.kr

