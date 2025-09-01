[국민논단] 연금개혁, 국민 신뢰를 다시 설계하라

석재은 한림대 사회복지학부 교수

1998년부터 3차례 개혁했지만

신뢰 구축에 실패한 국민연금



과학·윤리 기반으로 설득하고

믿고 맡기는 참여형 설계 필요해



국가가 책임진다는 뻔한 말 대신

청년의 불안 해소해야 성공한다

