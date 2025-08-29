소환 조사 하루만에… 특검, 권성동 구속영장 청구
통일교 불법 정치자금 수수 혐의
윤영호 메모·현금다발 사진 등
혐의 입증 충분한 증거 확보 자신감
김건희 특검은 28일 권성동 국민의힘 의원에 대해 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다. 특검이 불체포특권을 가진 현직 국회의원을 대상으로 구속영장을 청구한 것은 처음이다.
특검은 이날 오후 서울중앙지법에 권 의원에 대한 구속영장 청구서를 접수했다. 전날 권 의원을 피의자 신분으로 소환해 13시간가량 조사를 벌인 지 하루 만에 신병 확보에 나선 것이다. 권 의원이 혐의를 완강히 부인하자 증거인멸 우려가 크다고 판단한 것으로 보인다.
권 의원은 20대 대선을 앞둔 2022년 1월 5일 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 통일교 행사 지원 등을 요청받는 과정에서 불법 정치자금 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 윤 전 본부장은 서울 여의도 모처에서 당시 당 사무총장이던 권 의원과 점심을 먹은 뒤 ‘총장님, 오늘 드린 것은 후보님을 위해 요긴하게 써달라’고 메시지를 보낸 것으로 조사됐다.
특검이 혐의 입증에 필요한 충분한 증거를 확보한 만큼 빠르게 신병 확보에 나선 것 아니냐는 평가도 있다. 특검은 윤 전 본부장의 다이어리에서 ‘큰 거 1장 support’ ‘권성동 오찬’이라고 적힌 메모를 찾았다. 윤 전 본부장 아내인 이모씨 휴대전화에서는 현금다발이 담긴 상자 사진을 발견했다. 권 의원과 윤 전 본부장이 만난 당일 오전 찍힌 사진인 것으로 전해졌다. 이씨는 당시 통일교 재정을 담당하는 세계본부 재정국장이었다. 특검은 이러한 정황을 종합해 통일교 윗선에서 윤 전 본부장을 통해 권 의원에게 뭉칫돈을 건넨 것으로 판단했다.
권 의원이 혐의를 강하게 부인하는 만큼 증거인멸 우려가 크다는 판단도 깔려 있다. 권 의원은 전날 특검에 출석하며 “저는 결백하다. 그렇기 때문에 당당하다”고 말했다. 조사 직후에는 “통일교 관계자로부터 어떠한 금품을 수수한 바가 없다”고 주장했다.
권 의원은 대선 직전인 2022년 2~3월 경기도 가평의 통일교 본부에서 한학자 총재를 만나 금품이 든 쇼핑백 2개를 받았다는 의혹을 받고 있다. 한 총재의 해외 원정도박 수사 정보를 통일교 측에 사전에 알려줬다는 의혹도 받는다. 권 의원은 2023년 3월 국민의힘 전당대회 당시 통일교 집단 입당 의혹에 관한 수사도 받고 있다.
국회의원은 현행범인 경우를 제외하고는 불체포특권을 보장받는다. 특검이 권 의원에 대해 구속영장을 청구하면 회기 중에는 국회에서 체포동의안 처리 절차를 거쳐야 한다. 체포동의안이 통과되려면 재적 의원 과반 출석, 출석 의원 과반의 찬성이 필요하다. 국민의힘 의석수(107석)만으로는 체포동의안을 부결시키기 어려운 상황이다.
박성영 구자창 기자 psy@kmib.co.kr
