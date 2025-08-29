시사 전체기사

신세계푸드, 아워홈에 1200억 급식사업부 매각

입력:2025-08-29 00:13
공유하기
글자 크기 조정
신세계푸드가 자사 급식사업부를 아워홈이 운영하는 고메드갤러리아에 영업양도하는 계약을 체결했다고 28일 밝혔다. 양도가액은 1200억원이다.

신세계푸드는 이날 금융감독원 전자공시시스템에 이 같은 내용을 공시하며 “경쟁력 강화를 위한 전략적 사업 재편의 일환”이라고 설명했다. 이번 결정에 따라 한국거래소는 이날 오후 4시55분부터 신세계푸드 주권 매매를 정지했다. 거래는 29일 오전 9시에 재개될 예정이다.

신세계푸드는 급식사업부 매각으로 기존 사업의 가치를 증진시키고 재무건전성을 확보한다는 계획이다. 업계는 이번 결정이 두 회사 모두에 시너지와 경쟁력 제고 효과를 가져올 수 있는 윈윈 전략이 될 것으로 보고 있다.

신세계푸드 관계자는 “앞으로 더 잘할 수 있는 분야에 역량을 집중하겠다”며 “베이커리, 프랜차이즈 버거, 식자재 유통 등 핵심 사업을 중심으로 ‘선택과 집중’ 전략을 통해 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 이어가겠다”고 설명했다. 고메드갤러리아 관계자는 “새 시장 개척을 통해 종합식품기업으로 경쟁력 제고가 기대된다”고 말했다.

이다연 기자 ida@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
이다연 기자
산업2부
이다연 기자
548
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘깜깜이 스드메’ 차단… 10월부터 가격 공개해야
[단독] 진술 거부 김건희 측 “재판단계서 하나하나 다퉈 나갈 것”
SKT에 역대 최대 1348억 과징금… “기본적 보안·관리 소홀”
中, 2030년까지 스마트 시스템 90% 보급… ‘AI+ 로드맵’ 발표
과제부터 논문까지 “안 쓰면 손해”… 깊어지는 AI의존증
1·2인 가구로 분화하는 서울… 인구가 줄어도 살 집이 없다
[단독] 김상민 ‘국정원 특보’ 임명에 법무부 ‘부담’ 의견 냈었다
내년 건강보험료율 7.19%… 직장인 월평균 2235원 더 낸다
국민일보 신문구독