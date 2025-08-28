정성호 “검찰개혁 입법 주도권 정부가 아니라 당이 갖고 있다”
민주당 개최 워크숍에서 입장 밝혀
우상호 “사람 공격 말고 내용 토론을”
정성호 법무부 장관이 검찰개혁 관련 당정 이견에 대해 “입법 주도권은 정부가 아니라 당이 갖고 있는 것”이라며 진화에 나섰다. 더불어민주당 일각에서 검찰개혁 신중론에 불만이 일자 한발 물러선 것이다. 그러나 당내에서도 검찰개혁에 대한 이견이 노출되고 있는 만큼 정 장관과 대통령실은 의견 수렴 필요성을 거듭 강조했다.
정 장관은 28일 인천 영종도 파라다이스시티호텔에서 열린 민주당 워크숍에서 기자들과 만나 “(검찰개혁과 관련해 당정 간) 이견은 없다. 당에서 잘 결정되는 대로 논의해서 따라갈 것”이라고 말했다.
정 장관은 지난 25일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 중대범죄수사청을 행정안전부 산하에 둘 경우 권한이 집중돼 부작용이 우려된다며 민주당 검찰개혁 각론에 반대하는 입장을 밝혔다. 정 장관은 이에 대해 “개인 주장이 아니고 이런 의견이 있다는 것을 전달한 것뿐”이라며 “입법의 중심은 민의의 대변자인 국회의원들이 잘할 것 아니겠나”라고 말했다.
우상호 대통령실 정무수석도 “정부와 당이 각자 검찰개혁안 여러 각론에 대해 의견을 제시하고 수렴하는 과정을 거치고 있다고 본다”고 말했다. 민주당 내부에서조차 이견이 있음을 강조한 것이다. 우 수석은 “특정인과 의견이 다르다고 해서 사람에 대한 공격은 하지 말고 내용 토론으로 갔으면 좋겠다”며 “바라건대 내용 자체의 토론에 집중했으면 좋겠다”는 말도 했다. 당 검찰개혁특위 위원장인 민형배 의원이 전날 “당 지도부는 장관께서 너무 나가신 것 아닌가 생각하는 것 같다”며 공개적으로 불만을 드러낸 것을 염두에 둔 것으로 해석된다.
민주당은 이날 워크숍에서는 정기국회에서 중점 처리할 민생·성장·개혁·안전 분야 법안 224건을 공개했다. 102건에 달하는 민생 법안에는 보이스피싱 근절 종합대책 지원을 위한 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급 특별법, 한국형 디스커버리 도입으로 기술 탈취 근절을 목표로 하는 상생협력법 등이 포함됐다. 워크숍에는 김민석 국무총리와 강훈식 대통령 비서실장 등도 자리했다.
인천=성윤수 한웅희 기자 tigris@kmib.co.kr
