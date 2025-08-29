남학생도 읽어야 할 보건쌤의 월경 안내서

[책과 길]

1초경은 초면입니다만

손정아 글·김현영 그림

주니어RHK, 140쪽, 1만5000원



‘보건쌤’으로 불리는 저자는 대형 병원 간호사를 거쳐 18년째 고등학교 보건 교사로 일하고 있다. 학교 현장에서 쌓은 경험을 토대로 쓴 ‘월경 입문서’이자 ‘월경 안내서’다.



‘초경을 하면 키가 더 크지 않나요’, ‘생리대는 하루에 몇 개 필요해요’, ‘월경통 약은 몸에 안 좋다는데요’ 등 평소 학생들이 자주 묻는 25가지 질문에 구체적이고 이해하기 쉬운 설명과 함께 솔직한 해결책을 제시한다. ‘톡톡 월경 TALK’ 코너를 통해서는 실용적인 정보까지 깊이 있게 다뤘다.



유쾌하고 솔직한 대사와 에피소드가 담긴 만화로 구성돼 있다. 정보나 지식을 단순히 전달하는 데 그치지 않고, 사춘기 아이들이 ‘나’의 이야기처럼 느끼게 해 준다.



저자는 “비슷한 시기에 2차 성징을 함께 겪는 남자 친구들도 이 책을 꼭 읽어 봤으면 한다”면서 “나와 다른 성에 대해 잘 아는 것은 서로를 이해하고 배려하는 첫걸음”이라고 말한다.



맹경환 선임기자



