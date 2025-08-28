“생성형 AI 등장 수작업 코딩 끝”… 유망하던 개발자도 안 뽑아

[너무 빨리 다가온 AI, 준비 덜 된 한국]



관리자급 한 명 여러 AI 돌려 작업

개발자 수요 감소 전공자도 구직난

IT업계 채용 2년전보다 43% 급감

경기도 성남 판교의 한 게임회사에서 개발자로 일하는 박모(34)씨는 수년째 정규직 일자리를 구하는 중이다. 대학 졸업과 함께 취업 전선에 뛰어들었지만 인턴과 계약직을 오가며 여전히 정착하지 못하고 있다.



이는 개발자에 대한 업계 수요가 빠르게 줄어드는 상황과 연결돼 있다. 2010년대까지만 해도 서울의 주요 대학에 문과생 전용 코딩 특강이 개설될 정도로 프로그래밍 열풍이 불었지만 현재는 전공자도 일자리를 찾기 어렵고 재직자도 언제 잘릴지 모르는 암울한 상황이다.



‘주범’은 인공지능(AI)이다. 2020년대 들어 챗GPT를 필두로 한 생성형 AI가 대거 등장하면서 개발자가 품을 들여 코딩을 완성하는 환경이 사장되기 시작했다. 서울 강남의 스타트업에서 일하는 한 개발자는 “과거에는 초·중급 개발자 여러 명이 수작업으로 코드를 짜고 관리자가 검수했다면 요즘은 AI를 다룰 줄 아는 관리자급 개발자 한 명이 여러 생성형 AI 프로그램을 돌리며 훨씬 빠르게 일을 처리하는 상황”이라고 말했다.



이런 변화는 인력 감축으로 이어지고 있다. 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 엔씨소프트 정규직 재직자 수는 2023년 4816명에서 지난해 3732명으로 준 데 이어 올 상반기에는 3086명까지 떨어졌다. 특히 연구·개발(R&D)과 정보기술(IT)·플랫폼 분야 감원이 두드러진다. R&D 인력은 2023년 3502명에서 지난해 2743명, 올 상반기 2176명으로 줄었다. IT·플랫폼 직군은 2023년 321명에서 올해 85명으로 4분의 1 토막 났다. 여기에 전사적인 조직 개편과 프로젝트 심사를 통한 인력 감축도 추가로 예고된 상황이다.





감원 흐름은 엔씨소프트만의 일이 아니다. 채용 플랫폼 진학사 캐치의 데이터에 따르면 국내 IT업계의 개발직군 채용 공고 수는 2023년 995건에서 올해 564건으로 43% 급감했다. 전체 IT직군 채용에서 신입이 차지하는 비중은 4.4%에 불과했다. 사람인 조사에서도 올해 1분기 IT업계 채용 공고가 전년 동기 대비 13.4% 감소했다.



AI가 불러온 인력 감축 기류는 관리자급 미만의 평사원들에게 더 위협적으로 다가오는 상황이다. 대기업에서 8년째 개발자로 일하고 있는 유모(31)씨는 “경력이 적은 개발자일수록 AI의 위협이 더 크게 느껴지는 분위기”라며 “개발직군에서는 신입사원 수준의 인력이 AI로 대체되기까지 5년 정도밖에 남지 않았다는 얘기가 파다하다”고 말했다. 그는 “실무를 가장 많이 맡고 있는 대리급 연차를 기준으로 그 아래 선은 대체될 수 있다는 불안감이 큰 편”이라고 덧붙였다.



익명을 요구한 한 대학 교수는 “낮은 숙련도를 가진 개발자의 코딩은 생성형 AI로 완전하게 대체가 가능하다”며 “디지털 사회 초기에 일시적으로 수요가 늘었던 초·중급 개발자들이 발 디딜 자리는 이제 요행으로라도 바라기 어려울 정도”라고 말했다.



김지훈 박선영 기자 germany@kmib.co.kr



