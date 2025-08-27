½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¿ì··Âù ¾Æ±â ¿ïÀ½¼Ò¸®¡¦ »ó¹Ý±â Ãâ»ý¾Æ ¼ö Áõ°¡À² ¡®¿ª´ë ÃÖ´ë¡¯

ÀÔ·Â:2025-08-27 18:52
¼öÁ¤:2025-08-27 19:04
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

Åë°èÃ» ¡®6¿ù ÀÎ±¸µ¿Çâ¡¯ ¹ßÇ¥


¿ÃÇØ »ó¹Ý±â Ãâ»ý¾Æ ¼ö Áõ°¡À²ÀÌ 7.4%·Î 1981³â Åë°è ÀÛ¼º ÀÌ·¡ °¡Àå ³ôÀº ¼öÁØÀ» ±â·ÏÇß´Ù. Áö³­ 6¿ù Ãâ»ý¾Æµµ 9.4% ´Ã¾î °°Àº ´Þ ±âÁØ ¿ª´ë Áõ°¡À²ÀÌ °¡Àå ³ô¾Ò´Ù. È¥ÀÎ °Ç¼ö Áõ°¡¿Í 30´ë ¿©¼º ÀÎ±¸ È®´ë µî¿¡ ÈûÀÔÀº °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù. Ãâ»ê¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½Ä º¯È­·Î È¥¿ÜÀÚ ºñÁßµµ ¿ª´ë ÃÖ°íÄ¡¸¦ Âï¾ú´Ù.

Åë°èÃ»ÀÌ 27ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®6¿ù ÀÎ±¸µ¿Çâ¡¯¿¡ µû¸£¸é Áö³­ 6¿ù Ãâ»ý¾Æ ¼ö´Â 1¸¸9953¸íÀ¸·Î Áö³­ÇØ °°Àº ´Þº¸´Ù 1709¸í(9.4%) Áõ°¡Çß´Ù. ¸Å³â 6¿ù ±âÁØ ¿ª´ë ÃÖ´ë Áõ°¡À²ÀÌ´Ù. Ãâ»ý¾Æ´Â Áö³­ÇØ 7¿ùºÎÅÍ 12°³¿ù ¿¬¼Ó Áõ°¡¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.


6¿ù Ãâ»ý¾Æ ¼ö°¡ Å« ÆøÀ¸·Î Áõ°¡ÇÏ¸é¼­ 2ºÐ±â, »ó¹Ý±â ÁöÇ¥µµ µ¢´Þ¾Æ ¿Ã¶ú´Ù. 2ºÐ±â Ãâ»ý¾Æ ¼ö´Â 6¸¸979¸íÀ¸·Î Áö³­ÇØ 2ºÐ±âº¸´Ù 4157¸í(7.3%) ´Ã¾ú´Ù. »ó¹Ý±â Ãâ»ý¾Æ ¼öµµ 12¸¸6001¸íÀ¸·Î 7.4% Áõ°¡Çß´Ù. 2022³â ¹«³ÊÁ³´ø ¿¬°£ Ãâ»ý¾Æ 25¸¸¸í´ë°¡ È¸º¹µÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ±â´ë°¡ ³ª¿Â´Ù. ¹ÚÇöÁ¤ Åë°èÃ» ÀÎ±¸µ¿Çâ°úÀåÀº ¡°6¿ù, 2ºÐ±â, »ó¹Ý±â Ãâ»ý¾Æ ¼ö Áõ°¡À²Àº ¸ðµÎ ¿ª´ë ÃÖ°í¡±¶ó¸ç ¡°Áö³­ÇØ 1ºÐ±âºÎÅÍ ÀÌ¾îÁø È¥ÀÎ Áõ°¡, 30´ë ¿©¼º ÀÎ±¸ Áõ°¡, Ãâ»ê¿¡ °üÇÑ ±àÁ¤Àû ÀÎ½Ä º¯È­°¡ º¹ÇÕÀûÀ¸·Î ¿µÇâÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.


Ãâ»ý¾Æ Áõ°¡¿Í »ó°ü°ü°è°¡ Å« È¥ÀÎµµ Å©°Ô ´Ã¾ú´Ù. 6¿ù È¥ÀÎ °Ç¼ö´Â 1¸¸8487¸íÀ¸·Î 1³â Àüº¸´Ù 1539°Ç(9.1%) Áõ°¡Çß´Ù. ¹Ú °úÀåÀº ¡°È¥ÀÎ °Ç¼ö°¡ ´Ã¾î³­ °Ç ÀÏºÎ Á¤Ã¥Àû È¿°ú°¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°Çö±Ý¼º °áÈ¥Àå·Á±Ý Áö±ÞÀÌ³ª ´ëÃâ¿¡¼­ ½ÅÈ¥ºÎºÎ Æ¯·Ê¸¦ Áö¿øÇÏ´Â Á¤Ã¥ÀÌ À¯ÀÎÃ¥À¸·Î ÀÛ¿ëÇÑ °Í °°´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

Ãâ»ê¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½Ä º¯È­µµ ÁöÇ¥·Î È®ÀÎµÈ´Ù. ÀÌ³¯ ¹ßÇ¥µÈ 2024³â Ãâ»ý Åë°è¿¡ µû¸£¸é ¹ýÀû È¥ÀÎ ¿Ü Ãâ»ý¾Æ ºñÁßÀÌ ¸Å³â ´Ã°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. Áö³­ÇØ È¥¿ÜÀÚ ºñÁßÀº 5.8%·Î Àü³â ´ëºñ 1.1% Æ÷ÀÎÆ® Áõ°¡ÇÏ¸é¼­ Áõ°¡ Æø, ºñÁß ¸ðµÎ ¿ª´ë ÃÖ´ë¿´´Ù. Åë°èÃ»ÀÌ ½Ç½ÃÇÏ´Â »çÈ¸Á¶»ç¿¡¼­ ¡®°áÈ¥ÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ ÀÚ³à¸¦ °¡Áú ¼ö ÀÖ´ÂÁö¡¯ÀÇ Áú¹®¿¡ ±àÁ¤Àû ´äº¯ ºñÁßÀÌ Á¡Á¡ ´Ã¾î Áö³­ÇØ¿¡´Â 37.2%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.

Ãâ»ê ¿¬·ÉÀº ³²³à ¸ðµÎ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. Áö³­ÇØ ¾î¸Ó´ÏÀÇ Æò±Õ Ãâ»ê ¿¬·ÉÀº 33.7¼¼·Î Àü³âº¸´Ù 0.1¼¼ »ó½ÂÇß´Ù. ¾Æ¹öÁöÀÇ ¿¬·Éº° Ãâ»ý¾Æ ºñÁßµµ 20´ë ÈÄ¹Ý(25~29¼¼)¿¡¼­ ¿ª´ë ÃÖÀú(7.1%), 50¼¼ ÀÌ»ó¿¡¼± ÃÖ°í(1.1%)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. »ó´ëÀûÀ¸·Î ÀþÀº ³²¼ºÀÌ ¾Æ¹öÁö°¡ µÇ´Â °æ¿ì´Â ÁÙ¾îµå´Â ¹Ý¸é ´ÊÀº ³ªÀÌ¿¡ ¾Æ¹öÁö°¡ µÇ´Â ÀÌµéÀÌ ´Ã°í ÀÖ´Ù´Â ¶æÀÌ´Ù.

¼¼Á¾=ÀÌ´©¸® ±âÀÚ nuri@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
ÀÌ´©¸® ±âÀÚ
¹®È­Ã¼À°ºÎ
ÀÌ´©¸® ±âÀÚ
129
±¹¹ÎÀÏº¸ ¹®È­Ã¼À°ºÎ ÀÌ´©¸®ÀÔ´Ï´Ù
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
ÇÐ¿ø¿¬ÇÕÈ¸Àå ¡°ÇÐ±³ ¼±»ý, ÇÐ¿ø °­»çº¸´Ù ½Ç·Â ¶³¾îÁ®¡± ¹ß¾ð ³í¶õ
¡®½É¸®Ä¡·á»ç¡¯ ÃªGPTÀÇ ¸í¾Ï¡¦Ú¸ 10´ë ¾Æµé ÀÒÀº ºÎ¸ð, ¿ÀÇÂAI¿¡ ¼Ò¼Û
¹Î»ýÄíÆùÀÌ µÎÀ¯ 120°³·Î¡¦°øÀ¯³ÃÀå°í Ã¤¿î µû¶æÇÑ ¸¶À½
ºñÀÇ·áÀÎ ¹®½Å ½Ã¼ú ÇÕ¹ýÈ­ µÉ±î¡¦¹®½Å»ç¹ý, ±¹È¸ º¹ÁöÀ§ Åë°ú
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
ÇÁ¶û½º ±âÂ÷¼­ ¡°³ª¿Ë¡± ¿ïÀ½¿¡ 17¸¸¿ø °úÅÂ·á ºÎ°ú
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
°æ³² °ÅÁ¦¼­ ºÎºÎ½Î¿ò Áß ¾ÆÆÄÆ® ºÒ Áú·¯ ÁÖ¹Î ´ëÇÇ
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶