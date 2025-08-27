¿ì··Âù ¾Æ±â ¿ïÀ½¼Ò¸®¡¦ »ó¹Ý±â Ãâ»ý¾Æ ¼ö Áõ°¡À² ¡®¿ª´ë ÃÖ´ë¡¯
Åë°èÃ» ¡®6¿ù ÀÎ±¸µ¿Çâ¡¯ ¹ßÇ¥
¿ÃÇØ »ó¹Ý±â Ãâ»ý¾Æ ¼ö Áõ°¡À²ÀÌ 7.4%·Î 1981³â Åë°è ÀÛ¼º ÀÌ·¡ °¡Àå ³ôÀº ¼öÁØÀ» ±â·ÏÇß´Ù. Áö³ 6¿ù Ãâ»ý¾Æµµ 9.4% ´Ã¾î °°Àº ´Þ ±âÁØ ¿ª´ë Áõ°¡À²ÀÌ °¡Àå ³ô¾Ò´Ù. È¥ÀÎ °Ç¼ö Áõ°¡¿Í 30´ë ¿©¼º ÀÎ±¸ È®´ë µî¿¡ ÈûÀÔÀº °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù. Ãâ»ê¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½Ä º¯È·Î È¥¿ÜÀÚ ºñÁßµµ ¿ª´ë ÃÖ°íÄ¡¸¦ Âï¾ú´Ù.
Åë°èÃ»ÀÌ 27ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®6¿ù ÀÎ±¸µ¿Çâ¡¯¿¡ µû¸£¸é Áö³ 6¿ù Ãâ»ý¾Æ ¼ö´Â 1¸¸9953¸íÀ¸·Î Áö³ÇØ °°Àº ´Þº¸´Ù 1709¸í(9.4%) Áõ°¡Çß´Ù. ¸Å³â 6¿ù ±âÁØ ¿ª´ë ÃÖ´ë Áõ°¡À²ÀÌ´Ù. Ãâ»ý¾Æ´Â Áö³ÇØ 7¿ùºÎÅÍ 12°³¿ù ¿¬¼Ó Áõ°¡¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.
6¿ù Ãâ»ý¾Æ ¼ö°¡ Å« ÆøÀ¸·Î Áõ°¡ÇÏ¸é¼ 2ºÐ±â, »ó¹Ý±â ÁöÇ¥µµ µ¢´Þ¾Æ ¿Ã¶ú´Ù. 2ºÐ±â Ãâ»ý¾Æ ¼ö´Â 6¸¸979¸íÀ¸·Î Áö³ÇØ 2ºÐ±âº¸´Ù 4157¸í(7.3%) ´Ã¾ú´Ù. »ó¹Ý±â Ãâ»ý¾Æ ¼öµµ 12¸¸6001¸íÀ¸·Î 7.4% Áõ°¡Çß´Ù. 2022³â ¹«³ÊÁ³´ø ¿¬°£ Ãâ»ý¾Æ 25¸¸¸í´ë°¡ È¸º¹µÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ±â´ë°¡ ³ª¿Â´Ù. ¹ÚÇöÁ¤ Åë°èÃ» ÀÎ±¸µ¿Çâ°úÀåÀº ¡°6¿ù, 2ºÐ±â, »ó¹Ý±â Ãâ»ý¾Æ ¼ö Áõ°¡À²Àº ¸ðµÎ ¿ª´ë ÃÖ°í¡±¶ó¸ç ¡°Áö³ÇØ 1ºÐ±âºÎÅÍ ÀÌ¾îÁø È¥ÀÎ Áõ°¡, 30´ë ¿©¼º ÀÎ±¸ Áõ°¡, Ãâ»ê¿¡ °üÇÑ ±àÁ¤Àû ÀÎ½Ä º¯È°¡ º¹ÇÕÀûÀ¸·Î ¿µÇâÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
Ãâ»ý¾Æ Áõ°¡¿Í »ó°ü°ü°è°¡ Å« È¥ÀÎµµ Å©°Ô ´Ã¾ú´Ù. 6¿ù È¥ÀÎ °Ç¼ö´Â 1¸¸8487¸íÀ¸·Î 1³â Àüº¸´Ù 1539°Ç(9.1%) Áõ°¡Çß´Ù. ¹Ú °úÀåÀº ¡°È¥ÀÎ °Ç¼ö°¡ ´Ã¾î³ °Ç ÀÏºÎ Á¤Ã¥Àû È¿°ú°¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°Çö±Ý¼º °áÈ¥Àå·Á±Ý Áö±ÞÀÌ³ª ´ëÃâ¿¡¼ ½ÅÈ¥ºÎºÎ Æ¯·Ê¸¦ Áö¿øÇÏ´Â Á¤Ã¥ÀÌ À¯ÀÎÃ¥À¸·Î ÀÛ¿ëÇÑ °Í °°´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Ãâ»ê¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½Ä º¯Èµµ ÁöÇ¥·Î È®ÀÎµÈ´Ù. ÀÌ³¯ ¹ßÇ¥µÈ 2024³â Ãâ»ý Åë°è¿¡ µû¸£¸é ¹ýÀû È¥ÀÎ ¿Ü Ãâ»ý¾Æ ºñÁßÀÌ ¸Å³â ´Ã°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. Áö³ÇØ È¥¿ÜÀÚ ºñÁßÀº 5.8%·Î Àü³â ´ëºñ 1.1% Æ÷ÀÎÆ® Áõ°¡ÇÏ¸é¼ Áõ°¡ Æø, ºñÁß ¸ðµÎ ¿ª´ë ÃÖ´ë¿´´Ù. Åë°èÃ»ÀÌ ½Ç½ÃÇÏ´Â »çÈ¸Á¶»ç¿¡¼ ¡®°áÈ¥ÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ ÀÚ³à¸¦ °¡Áú ¼ö ÀÖ´ÂÁö¡¯ÀÇ Áú¹®¿¡ ±àÁ¤Àû ´äº¯ ºñÁßÀÌ Á¡Á¡ ´Ã¾î Áö³ÇØ¿¡´Â 37.2%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
Ãâ»ê ¿¬·ÉÀº ³²³à ¸ðµÎ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. Áö³ÇØ ¾î¸Ó´ÏÀÇ Æò±Õ Ãâ»ê ¿¬·ÉÀº 33.7¼¼·Î Àü³âº¸´Ù 0.1¼¼ »ó½ÂÇß´Ù. ¾Æ¹öÁöÀÇ ¿¬·Éº° Ãâ»ý¾Æ ºñÁßµµ 20´ë ÈÄ¹Ý(25~29¼¼)¿¡¼ ¿ª´ë ÃÖÀú(7.1%), 50¼¼ ÀÌ»ó¿¡¼± ÃÖ°í(1.1%)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. »ó´ëÀûÀ¸·Î ÀþÀº ³²¼ºÀÌ ¾Æ¹öÁö°¡ µÇ´Â °æ¿ì´Â ÁÙ¾îµå´Â ¹Ý¸é ´ÊÀº ³ªÀÌ¿¡ ¾Æ¹öÁö°¡ µÇ´Â ÀÌµéÀÌ ´Ã°í ÀÖ´Ù´Â ¶æÀÌ´Ù.
¼¼Á¾=ÀÌ´©¸® ±âÀÚ nuri@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç