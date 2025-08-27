ºú´õ¹Ì¿¡ ´¸° ÇÁ¶û½º¡¦ ³»°¢Àº ºØ±« À§±â
Àç¹« ¡°IMF °³ÀÔ °¡´É¼º ¹èÁ¦ ¸øÇØ¡±
ÃÑ¸®, ±äÃàÀçÁ¤ À§ÇØ ½ÅÀÓÅõÇ¥ ¿äÃ»
Á¤ºÎ ÁöÃâÀ» È®´ëÇß´Ù°¡ ºú´õ¹Ì¿¡ ´¸° ÇÁ¶û½º Á¤ºÎ°¡ ÀÇÈ¸ ÅõÇ¥¸¦ ÅëÇØ ÇØ»êµÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¿ì·Á°¡ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù. ´©ÀûµÈ ÀçÁ¤ÀûÀÚ·Î ±¹Á¦ÅëÈ±â±Ý(IMF) °³ÀÔ °¡´É¼ºµµ °Å·ÐµÇ´Â °¡¿îµ¥ Á¤Ä¡±ÇÀÇ ºÐ¿ÀÌ °æÁ¦ ºÒÈ®½Ç¼ºÀ» °¡Áß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.
¿¡¸®Å© ·Õ¹Ù¸£ Àç¹«Àå°üÀº 26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¶óµð¿À ÀÎÅÍºä¿¡¼ Á¤ºÎ ÀçÁ¤ »óÅÂ¸¦ °³¼±ÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì ¡°IMF °³ÀÔ À§ÇèÀÌ Á¸ÀçÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù°í Àå´ãÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÇÁ¶û½º °ø°øºÎÃ¤´Â Áö³ÇØ ±âÁØ 3Á¶3000¾ï À¯·Î(5350Á¶¿ø)·Î ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) ´ëºñ 113% ¼öÁØÀÌ´Ù. ³ª¶ó ÀüÃ¼°¡ 1³â°£ ¹ø µ·À» ´Ù ÇÕÃÄµµ ±¹°¡Ã¤¹«¸¦ °±À» ¼ö ¾ø°Ô µÈ °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ´Â ÄÚ·Î³ª19 ÆÒµ¥¹Í, ¿ìÅ©¶óÀÌ³ª ÀüÀïÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¿¡³ÊÁö À§±â´ëÀÀ °úÁ¤¿¡¼ ½ñ¾ÆºÎÀº Ãµ¹®ÇÐÀû Á¤ºÎ ÁöÃâÀÇ °á°ú·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.
ÇÁ¶û¼ö¾Æ ¹ÙÀÌ·ç(»çÁø) ÃÑ¸®´Â Àü³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ ¡°Áö³ 20³â°£ ºÎÃ¤°¡ ¸Å½Ã°£ 1200¸¸ À¯·Î(190¾ï¿ø)¾¿ Áõ°¡ÇØ ¿Ô´Ù¡±¸ç ¡°ÀçÁ¤ À§±â¸¦ ÇØ°áÇÏÁö ¸øÇÏ¸é ¹Ì·¡°¡ ¾ø´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ±×·¯¸é¼ 9¿ù 8ÀÏ ÀÇÈ¸¿¡ ½ÅÀÓÅõÇ¥¸¦ ¿äÃ»ÇÏ°Ú´Ù°í ±ôÂ¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù. ±äÃà ¿¹»ê¾È Åë°úÀÇ µ¿·ÂÀ» ¾ò±â À§ÇØ ½ÂºÎ¼ö¸¦ ´øÁø °ÍÀÌ´Ù. ÇÁ¶û½º Á¤ºÎ´Â Áö³´Þ 440¾ï À¯·ÎÀÇ ¿¹»ê Àý°¨À» Æ÷ÇÔÇÑ ³»³âµµ ¿¹»ê¾È ÁöÄ§À» ¹ßÇ¥Çß´Ù. ¡®´õ ¸¹ÀÌ ÀÏÇÏ¸é ¼¼¼öµµ ´Ã¾î³´Ù¡¯´Â ³í¸®·Î ¹ýÁ¤ °øÈÞÀÏ ÀÌÆ² ÆóÁö ¹æ¾Èµµ ¹ßÇ¥Çß´Âµ¥ ¾ß´ç°ú ¿©·ÐÀÇ ¹Ý´ë°¡ Å©´Ù.
¹ÙÀÌ·ç ÃÑ¸®°¡ Á¤¸éµ¹ÆÄ¸¦ ¼±ÅÃÇßÁö¸¸ ¿©¼Ò¾ß´ë »óÈ²¿¡¼ ÅõÇ¥ Àü¸ÁÀº ¾îµÓ´Ù. ±Ø¿ì ±¹¹Î¿¬ÇÕ(RN), ±ØÁÂ ±¼º¹ÇÏÁö¾ÊÀºÇÁ¶û½º(LFI) µîÀº ºÒ½ÅÀÓ ÅõÇ¥¸¦ °ø¾ðÇß´Ù. ÀÇÈ¸ ´Ù¼ö°¡ ºÒ½ÅÀÓ Ç¥¸¦ ´øÁö¸é ¹ÙÀÌ·ç ÃÑ¸®¿Í ³»°¢Àº ÃÑ»çÅðÇÏ°í ¿¡¸¶´µ¿¤ ¸¶Å©·Õ ´ëÅë·ÉÀÌ ÈÄÀÓ ÃÑ¸®¸¦ ÀÓ¸íÇÏ°Ô µÈ´Ù.
ÇÁ¶û½º´Â Áö³ÇØ 12¿ù¿¡µµ ÇÏ¿øÀÌ ÃÑ¸® ºÒ½ÅÀÓ¾ÈÀ» Åë°ú½ÃÄÑ ¹Ì¼Ð ¹Ù¸£´Ï¿¡ ´ç½Ã ÃÑ¸®¿Í ³»°¢ÀÌ »çÅðÇß´Ù. ÃÑ¸® ºÒ½ÅÀÓ¾È Åë°ú´Â 62³â ¸¸ÀÌ¾ú´Âµ¥ ¾à 9°³¿ù ¸¸¿¡ ¶Ç Á¤ºÎ ºØ±« ¿ì·Á°¡ Ä¿Áø °ÍÀÌ´Ù. ´º¿åÅ¸ÀÓ½º´Â ¡°À¯·´ °æÁ¦ÀÇ ÁÖÃåµ¹ÀÌ¾ú´ø ÇÁ¶û½º°¡ °¡Àå Ãë¾àÇÑ °í¸®·Î Àü¶ôÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
