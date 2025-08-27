±¹Èû ¸ò ÀÎ±ÇÀ§¿ø º»È¸ÀÇ ºÎ°á¡¦ ÇÐ³»¼ ½º¸¶Æ®Æù ¿øÄ¢Àû ±ÝÁö
±¹¹ÎÀÇÈûÀÌ ÃßÃµÇÑ ±¹°¡ÀÎ±ÇÀ§¿ø 2ÀÎÀÇ ¼±Ãâ¾ÈÀÌ 27ÀÏ ±¹È¸ º»È¸ÀÇ¿¡¼ ºÎ°áµÆ´Ù. À±¼®¿ Àü ´ëÅë·É ÅºÇÙ ¹Ý´ë µîÀÇ Àü·ÂÀ» ÀÌÀ¯·Î ¹ü¿©±Ç¿¡¼ ´ë°Å ¹Ý´ëÇ¥¸¦ ´øÁø °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù. ±¹¹ÎÀÇÈûÀÌ Áï°¢ ÀÌ³¯ ³²Àº ±¹È¸ »óÀÓÀ§¿øÈ¸ ÀÏÁ¤À» º¸ÀÌÄàÇÏ¸é¼ Á¤±¹ÀÌ ±Þ°æ»öµÇ°í ÀÖ´Ù.
±¹È¸´Â º»È¸ÀÇ¿¡¼ ÀÌ»óÇö ¼þ½Ç´ë ±³¼ö¿Í ¿ìÀÎ½Ä º¯È£»çÀÇ ÀÎ±ÇÀ§ »óÀÓÀ§¿ø¡¤ºñ»óÀÓÀ§¿ø ¼±Ãâ¾ÈÀ» ¹«±â¸í ÅõÇ¥¿¡ ºÎÃÆÀ¸³ª µÎ °Ç ¸ðµÎ ºÎ°áµÆ´Ù. ÃÑÅõÇ¥ÀÚ 270¸í Áß ÀÌ ±³¼ö¿¡ ´ëÇØ¼´Â 168¸í, ¿ì º¯È£»ç¿¡ ´ëÇØ¼´Â 166¸íÀÌ ¹Ý´ë ÀÇ»ç¸¦ ¹àÇû´Ù. ¾Õ¼ µÎ »ç¶÷Àº ±¹¹ÎÀÇÈû ¸ò ÀÎ±ÇÀ§¿ø ÇÇÃßÃµÀÚ¿¡ ³»Á¤µÈ »ç½ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁöÀÚ °¢Á¾ ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù. ÀÌ ±³¼ö´Â À± Àü ´ëÅë·É ÅºÇÙ¿¡ ¹Ý´ëÇÏ´Â ¡®»çÈ¸Á¤ÀÇ¸¦ ¹Ù¶ó´Â ±³¼ö¸ðÀÓ¡¯ È¸¿øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ°í, ¿ì º¯È£»ç ¿ª½Ã ÅºÇÙ ±â°¢À» ÁÖÀåÇßÀ¸¸ç °ú°Å Àü±¤ÈÆ »ç¶ûÁ¦ÀÏ±³È¸ ¸ñ»ç¸¦ º¯È£Çß´ø °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.
¹ÎÁÖ´çÀº °ø½ÄÀûÀ¸·Î Âù¹Ý ´ç·Ð ¾øÀÌ ¼Ò¼Ó ÀÇ¿ø Àç·®¿¡ ÅõÇ¥¸¦ ¸Ã°å´Ù. ¿ì¿ø½Ä ±¹È¸ÀÇÀåÀº ºÎ°á Á÷ÈÄ ¡°À§Çå À§¹ýÇÑ ºñ»ó°è¾öÀ» ¿ËÈ£ÇÏ´Â ÀÎ»ç¸¦ ±¹È¸°¡ ±¹°¡±â°ü À§¿øÀ¸·Î ÃßÃµÇÏ´Â °ÍÀº ±¹È¸ ½º½º·Î¸¦ ºÎÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ³ª ´Ù¸§¾ø´Ù¡±¸ç ±¹¹ÎÀÇÈû¿¡ ºÒÆíÇÑ ±â»öÀ» µå·¯³Â´Ù. ±¹¹ÎÀÇÈûÀº ºÎ°áÀÌ È®Á¤µÇÀÚ °í¼º°ú ÇÔ²² ¹Ý¹ßÇß´Ù. ¼Û¾ð¼® ¿ø³»´ëÇ¥°¡ ±èº´±â ¹ÎÁÖ´ç ¿ø³»´ëÇ¥¿¡°Ô ´Ù°¡°¡ µûÁö´Â ¸ð½Àµµ Æ÷ÂøµÆ´Ù. ±¹¹ÎÀÇÈûÀº Ç×ÀÇ Â÷¿ø¿¡¼ º»È¸ÀÇ »êÈ¸ ÀÌÈÄ ¿¹Á¤µÅ ÀÖ´ø »óÀÓÀ§ ÀÏÁ¤À» º¸ÀÌÄàÇß´Ù.
±¹¹ÎÀÇÈû ÅðÀå µÚ °è¼ÓµÈ º»È¸ÀÇ¿¡¼´Â ÃÊ¡¤Áß¡¤°í±³ ÇÐ»ýÀÇ ÇÐ±³ ³» ½º¸¶Æ®Æù »ç¿ëÀ» ÅëÁ¦ÇÏ´Â ¡®ÇÐ³» ½º¸¶Æ®Æù Á¦ÇÑ¹ý¡¯(ÃÊ¡¤Áßµî±³À°¹ý °³Á¤¾È)ÀÌ Åë°úµÆ´Ù. ±âÁ¸¿¡´Â ±³À°ºÎ °í½Ã¿¡ ±âÃÊÇØ ½º¸¶Æ®Æù ÅëÁ¦°¡ ÀÌ·ïÁ³´Âµ¥, ¹ý °³Á¤À¸·Î ´õ¿í ¸íÈ®ÇÑ ±Ù°Å¸¦ ¸¶·ÃÇÑ ¼ÀÀÌ´Ù.
°³Á¤¾È¿¡ µû¸£¸é ³»³â 3¿ù »õ ÇÐ±â ¼ö¾÷ºÎÅÍ ÇÐ»ýÀÇ ½º¸¶Æ®Æù »ç¿ëÀº ¹ýÀ¸·Î ±ÝÁöµÈ´Ù. ±³À° ¸ñÀûÀÌ³ª Àå¾Ö ÇÐ»ý ±³À°¿¡ ÇÊ¿äÇÒ ¶§, ±ä±ÞÇÑ »óÈ² µî ¿¹¿ÜÀû °æ¿ì¿¡¸¸ Çã¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÐ±³´Â ¼ö¾÷ ½Ã°£ ¿Ü¿¡µµ ÇÐ»ýÀÇ ½º¸¶Æ®Æù ¼ÒÁö¡¤»ç¿ëÀ» ÇÐÄ¢À¸·Î ÅëÁ¦ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¶Ç ±³»çÀÇ ½º¸¶Æ®Æù ¼ÒÁö¡¤»ç¿ë ÅëÁ¦ ÇàÀ§¿¡´Â ¾Æµ¿º¹Áö¹ý Àû¿ëÀ» ¹èÁ¦ÇØ ¾Æµ¿ÇÐ´ë·Î ½Å°í´çÇÒ ¿ì·Á¸¦ ´ú¾ú´Ù.
¿À¼Û ÁöÇÏÂ÷µµ Âü»çÀÇ Áø»óÀ» ±Ô¸íÇÏ°í Àç¹ß ¹æÁöÃ¥À» ¸¶·ÃÇÏ±â À§ÇÑ ±¹Á¤Á¶»ç °èÈ¹¼µµ Âü»ç ¹ß»ý 2³â1°³¿ù ¸¸¿¡ º»È¸ÀÇ ¹®ÅÎÀ» ³Ñ¾ú´Ù. ¹æÃ»¼®¿¡ ¾É¾Æ ÀÖ´ø Âü»ç À¯Á·µéÀº ±¹Á¶ °èÈ¹¼°¡ Åë°úµÇÀÚ °í°³ ¼÷¿© °¨»ç¸¦ Ç¥Çß´Ù.
¼Û°æ¸ð ÇÑ¿õÈñ ±âÀÚ, ÀÌµµ°æ ±³À°Àü¹®±âÀÚ ssong@kmib.co.kr
