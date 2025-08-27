Æ®·³ÇÁ ¡°ÇÑ±¹°ú ¹«¿ªÇù»ó¼ ¹®Á¦ ÀÖ¾úÁö¸¸ ÇØ°áµÆ´Ù¡±
ÇÑ¡¤¹Ì Á¤»óÈ¸´ã ¾ð±ÞÇÏ¸ç ¡°ÇÕÀÇ ÁöÄÑ¡±
±¸Ã¼Àû ÀïÁ¡¡¤ÇÕÀÇ ³»¿ëÀº °Å·Ð ¾È ÇØ
º¼ÅÏ ¡°±èÁ¤Àº°úÀÇ È¸´ã ¿¸Á ¿ì·ÁµÅ¡±
µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀº 26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÇÑ¡¤¹Ì ¾ç±¹ÀÇ ¹«¿ª ÇÕÀÇ¸¦ µÑ·¯½Ñ ³í¶õÀ» Àü³¯ ÇÑ¡¤¹Ì Á¤»óÈ¸´ã¿¡¼ ÇØ°áµÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ´Ù¸¸ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÇÕÀÇ ³»¿ëÀ» ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Æ ºÒÈ®½Ç¼ºÀº ³²¾Æ ÀÖ´Ù.
Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº ÀÌ³¯ ¹é¾Ç°ü¿¡¼ ÁÖÀçÇÑ ±¹¹«È¸ÀÇ¿¡¼ À¯·´¿¬ÇÕ(EU)°ú ÀÏº» µî ¹«¿ª Çù»óÀÌ ¿Ï·áµÈ »ó´ë±¹À» ¾ð±ÞÇÏ´ø Áß ¡°ÇÑ±¹°ú (¹«¿ª Çù»ó¿¡¼) ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù°í µé¾ú´Ù. ±×·¯³ª ¾îÁ¦ (ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀ») ¸¸³µ°í ±×µé(ÇÑ±¹)Àº ÇØ°áµÆ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°¿ì¸®°¡ ¹º°¡¸¦ ÇÑ °Ô ¾Æ´Ï´Ù. ±×Àú °°Àº ÇÕÀÇ¸¦ ÁöÅ² °ÍÀÌ´Ù. ±×(ÀÌ ´ëÅë·É)´Â ÇÕÀÇ¸¦ ÁöÄ×´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ¶Ç ¡°±×µéÀº ¹º°¡¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áö º¸·Á ÇßÁö¸¸ ÇÕÀÇ¸¦ ÁöÄ×°í ±×°Ç ÀßµÈ ÀÏ¡±ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
Æ®·³ÇÁÀÇ ¹ß¾ðÀº ÇÑ¡¤¹Ì ¹«¿ª Çù»ó¿¡¼ ³²¾Æ ÀÖ´ø ÀïÁ¡À» Àü³¯ Á¤»óÈ¸´ã¿¡¼ ¹Ì±¹¿¡ À¯¸®ÇÑ ¹æÇâÀ¸·Î ÇÕÀÇÇß´Ù´Â ¶æÀ¸·Î ÇØ¼®µÈ´Ù. Æ®·³ÇÁ´Â Àü³¯ È¸´ã Á÷ÈÄ¿¡µµ ¡°±×µé(ÇÑ±¹)Àº ÇÕÀÇ¿Í °ü·ÃÇØ ¾à°£ ¹®Á¦°¡ ÀÖ¾úÁö¸¸ ¿ì¸®´Â ¿ì¸®ÀÇ ÀÔÀåÀ» °í¼öÇß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
´Ù¸¸ Æ®·³ÇÁ´Â ³²¾Æ ÀÖ´ø ÀïÁ¡°ú ÇÕÀÇ ³»¿ë¿¡ ´ëÇØ¼± ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ¾ð±ÞÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¹é¾Ç°üµµ Á¤»óÈ¸´ã ÀÌÆ±³¯ÀÎ ÀÌ³¯ È¸´ã°ú °ü·ÃÇÑ ÆÑÆ®½ÃÆ®(¼³¸íÀÚ·á) µîÀ» ³»³õÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¹Ì±¹ ¾ð·Ð°ú Àü¹®°¡µéÀº ¿ø¸¸Çß´ø È¸´ã ºÐÀ§±â¸¦ È£ÆòÇß´Ù. ´º¿åÅ¸ÀÓ½º´Â ¡°ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº Æ®·³ÇÁ¿ÍÀÇ Áß´ëÇÑ È¸´ãÀ» ÁØºñÇÏ±â À§ÇØ (Æ®·³ÇÁÀÇ Àú¼) ¡®°Å·¡ÀÇ ±â¼ú¡¯À» °øºÎÇß´Ù¡±¸ç ¡°ºÏÇÑ ÁöµµÀÚ ±èÁ¤Àº°úÀÇ °³ÀÎÀû ¿Ü±³¿¡ ´ëÇÑ Æ®·³ÇÁÀÇ ÁýÂø°ú ÄªÂù °ø¼¼°¡ Ã¹ ¾çÀÚÈ¸´ãÀ» ¹«³È÷ ³Ñ±âµµ·Ï µµ¿Ô´Ù¡±°í º¸µµÇß´Ù. ´Ù¸¸ ¡°È¸´ãÀº ½ÇÁúÀûÀÎ ÇÕÀÇ¸¦ ÀÌ²ø¾î³»Áö´Â ¸øÇß´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
Ä® ÇÁ¸®µåÈ£ÇÁ ½ÃÄ«°í ±¹Á¦¹®Á¦ÇùÀÇÈ¸ µ¿¾Æ½Ã¾Æ ¾Èº¸ Àü¹®°¡´Â ÀÌ ´ëÅë·ÉÀÇ ¡®ÇÇ½º¸ÞÀÌÄ¿¡¯¿Í ¡®ÆäÀÌ½º¸ÞÀÌÄ¿¡¯ ¹ß¾ðÀ» °Å·ÐÇÏ¸ç ¡°ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº ±× ¹ß¾ðÀ¸·Î ¸ðµç ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. ±×°ÍÀº Á¤¸» ¿µ¸®ÇÑ ¹®±¸¡±¶ó°í È£ÆòÇß´Ù.
Æ®·³ÇÁÀÇ ¿Ü±³Á¤Ã¥À» ºñÆÇÇØ¿Â Á¸ º¼ÅÏ Àü ¹é¾Ç°ü ±¹°¡¾Èº¸º¸ÁÂ°üµµ ÇÑ¹Ì¿¬±¸¼Ò ÁÖÃÖ ¿Â¶óÀÎ ¼¼¹Ì³ª¿¡¼ ÇÑ¡¤¹Ì Á¤»óÈ¸´ã¿¡ ´ëÇØ ¡°¼·Î¸¦ °ø°ÝÇÏ±âº¸´Ù ¼¸ÔÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ ²£´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÁÁÀº ½ÃÀÛÀÌ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°µÎ Á¤»ó ¸ðµÎ ¾Ï»ì ½Ãµµ¸¦ °Þ¾ú´Ù´Â Á¡¿¡¼ ½ÇÁ¦·Î À¯´ë°¨ÀÌ Çü¼ºµÈ °Í °°´Ù¡±°í Æò°¡Çß´Ù. ´Ù¸¸ ¡°Æ®·³ÇÁ°¡ ±èÁ¤Àº¿¡ ´ëÇÑ Áö¼ÓÀûÀÎ ¸ÅÈ¤°ú Ã¹ ÀÓ±â ¶§ Çß´ø ¼¼ Â÷·Ê È¸´ã¿¡ ÀÌÀº ¶Ç ´Ù¸¥ È¸´ãÀÇ ¿¸ÁÀ» µå·¯³Â´Ù´Â Á¡ÀÌ °¡Àå ¿ì·ÁµÈ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¿ö½ÌÅÏ=ÀÓ¼º¼ö Æ¯ÆÄ¿ø joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç