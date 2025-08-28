테일러 스위프트 약혼
풋볼선수 켈시와 스타커플 탄생
‘악연’ 트럼프도 “행운 가득하길”
미국의 팝스타 테일러 스위프트(35)가 26일(현지시간) 동갑내기 연인인 미국프로풋볼(NFL) 선수 트래비스 켈시와 약혼했다.
스위프트는 이날 인스타그램에 약혼반지를 낀 채 켈시와 포옹하는 장면(사진)을 공개하며 “여러분의 영어 선생님과 체육 선생님이 결혼한다”고 적었다. 모든 곡의 가사를 시처럼 직접 쓰는 자신을 영어 선생님에, 운동선수인 켈시를 체육 선생님에 빗댄 표현이다.
두 사람의 인연은 2023년 여름 켈시가 한 팟캐스트에서 “스위프트와 만나고 싶다”고 밝히면서 시작됐다. 당시 켈시는 스위프트의 콘서트장으로 찾아가 본인 전화번호가 적힌 ‘우정 팔찌’를 전달하려 했으나 실패했다고 고백했고, 이 얘기를 들은 스위프트가 켈시에게 연락해 만난 뒤 관계를 발전시켰다. 두 사람은 같은 해 9월 열애 사실을 공개한 이후 NFL 경기장과 콘서트 무대에 함께 나타나 화제를 모았다.
지난해 미 대선 때 카멀라 해리스 민주당 후보를 공개 지지했다는 이유로 스위프트에게 여러 차례 악담을 퍼부었던 도널드 트럼프 대통령도 이날 약혼 소식에 “켈시는 아주 멋진 남자고 스위프트도 훌륭한 사람”이라며 “그들에게 행운이 가득하길 바란다”고 말했다.
