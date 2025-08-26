시사 전체기사

[국민만평-서민호 화백] 2025년 8월 27일

입력:2025-08-26 18:52
공유하기
글자 크기 조정

서민호 min3018@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
골프채, 거북선, 마가모자…李 대통령이 준비한 선물들
끼니 때우러 들어간 빵집… 소방관이 울컥한 까닭 [아살세]
시중 판매 액상 전자담배 1군 발암물질 ‘모락모락’
“정리해고·구조조정도 노동쟁의 대상 될 가능성”
[단독] “BTS 패션 마스크 1000만장 수주”… 11억 사기, 징역 4년 선고
주변 카페마다 “성심당 빵 취식 가능” 상생 입간판
트럼프 “한국에 숙청이나 혁명 벌어지는 듯…한국서 사업 못해”
트럼프 “한국에 무슨 일?”…대통령실 “확인 중”
국민일보 신문구독