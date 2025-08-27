엄마 나 급해 100만원만… 내 아이 목소리도 못 믿을 세상

AI로 목소리 변조 보이스피싱 활개

1분짜리 음성 있으면 톤·말투 복제

개인정보 꿰뚫고 발신번호 조작도

정교한 수법에 올해 피해 1조 넘길 듯

게티이미지뱅크

50대 여성 A씨는 최근 “괴롭힘을 당하고 있어 급하게 돈이 필요하다”는 딸 전화를 받았다. 운전하던 중 전화를 받은 A씨는 다급한 딸 목소리에 서둘러 스마트폰을 꺼냈다. 허겁지겁 수십만원을 송금했다. A씨는 뒤늦게 딸이 전화를 건 적 없다는 사실을 확인하고는 충격을 받았다. 보이스피싱 범죄에 당했다는 게 믿기지 않았다.



인공지능(AI)을 활용한 ‘딥보이스’(AI 변조 음성) 기술이 발달하면서 보이스피싱 수법이 진화를 거듭하고 있다. 특히 50대 이상을 타깃으로 자녀 목소리로 속여 전화하는 범죄가 더 늘어날 전망이다.



26일 경찰청에 따르면 올해 상반기 보이스피싱 피해 액수는 6421억원으로 상반기 기준 역대 최대치를 기록했다. 하반기까지 더하면 보이스피싱 피해액은 사상 처음으로 1조원을 넘길 것으로 예상된다.



피해액 증가는 기술 진보와 함께 수법이 정교해진 영향으로 볼 수 있다. 과거 보이스피싱은 불특정 다수에게 임의로 전화를 거는 식이었다. 자연스럽지 않은 보이스피싱 특유의 어투로 범죄라는 사실을 알아챈 사례도 적지 않았다. 최근에는 SNS 등을 통해 개인 정보를 입수한 상태에서 맞춤형 사기가 이뤄진다. 여기에 AI로 영상과 목소리를 위조하면 가족들도 감쪽같이 속을 수 있다.



특히 딥보이스는 짧은 통화로 얻은 목소리만으로도 피해자의 말투와 억양을 정교하게 복제할 수 있다. 음성 합성(TTS) 모델 일레븐랩스의 경우 30초에서 1분가량의 목소리가 있으면 톤과 말투까지 복제 가능하다. 발신번호 조작 기술까지 발달하면서 피해자는 실제 가족이나 지인 전화번호라고 속을 가능성이 커졌다.



대표적인 수법은 납치 사칭형이다. 지난 4월 AI로 만든 딸의 목소리로 납치됐다는 전화를 받은 한 시민이 불안에 떠는 것을 목격한 서울교통공사 직원이 기지를 발휘해 보이스피싱 범죄를 막은 사례가 알려졌다. 한 상가에서 일하는 B씨는 딸 목소리와 똑같은 통화음성으로 ‘누군가에게 납치됐다’는 말을 들은 상태로 겁에 질려 있었다. 직원 C씨는 쪽지를 써서 보이스피싱이 의심된다는 점을 알리고 B씨 딸의 안전을 확인해 피해를 막을 수 있었다.



A씨 사례처럼 긴급 송금형 사례도 많다. 피해자에게 전화를 걸어 AI로 자녀·친구 목소리를 흉내 내 “휴대전화가 고장 났다” “급히 돈이 필요하다”는 식으로 얘기한 뒤 타인 계좌로 송금을 요구하거나 카톡, 문자 등을 활용한 메신저피싱으로 연결하는 수법이다.



자녀를 둔 중장년층의 피해가 커질 수 있다는 우려도 나온다. 금융감독원이 낸 2023년 보이스피싱 피해 현황 자료를 분석한 결과 ‘사칭형’ 보이스피싱 중 기관 사칭을 제외한 메신저피싱 피해자의 94.8%가 50대 이상이었다. 경찰 관계자는 “경제적으로 독립하지 않은 자녀가 있는 부모들이 딥보이스를 활용한 사기에 크게 의심하지 못하고 당하는 경우가 많다”고 말했다.



임송수 기자 songsta@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 임송수 기자 songsta@kmib.co.kr 3138 응원 하기 임송수 기자입니다. 경제 분야 소식을 전해드립니다. 50대 여성 A씨는 최근 “괴롭힘을 당하고 있어 급하게 돈이 필요하다”는 딸 전화를 받았다. 운전하던 중 전화를 받은 A씨는 다급한 딸 목소리에 서둘러 스마트폰을 꺼냈다. 허겁지겁 수십만원을 송금했다. A씨는 뒤늦게 딸이 전화를 건 적 없다는 사실을 확인하고는 충격을 받았다. 보이스피싱 범죄에 당했다는 게 믿기지 않았다.인공지능(AI)을 활용한 ‘딥보이스’(AI 변조 음성) 기술이 발달하면서 보이스피싱 수법이 진화를 거듭하고 있다. 특히 50대 이상을 타깃으로 자녀 목소리로 속여 전화하는 범죄가 더 늘어날 전망이다.26일 경찰청에 따르면 올해 상반기 보이스피싱 피해 액수는 6421억원으로 상반기 기준 역대 최대치를 기록했다. 하반기까지 더하면 보이스피싱 피해액은 사상 처음으로 1조원을 넘길 것으로 예상된다.피해액 증가는 기술 진보와 함께 수법이 정교해진 영향으로 볼 수 있다. 과거 보이스피싱은 불특정 다수에게 임의로 전화를 거는 식이었다. 자연스럽지 않은 보이스피싱 특유의 어투로 범죄라는 사실을 알아챈 사례도 적지 않았다. 최근에는 SNS 등을 통해 개인 정보를 입수한 상태에서 맞춤형 사기가 이뤄진다. 여기에 AI로 영상과 목소리를 위조하면 가족들도 감쪽같이 속을 수 있다.특히 딥보이스는 짧은 통화로 얻은 목소리만으로도 피해자의 말투와 억양을 정교하게 복제할 수 있다. 음성 합성(TTS) 모델 일레븐랩스의 경우 30초에서 1분가량의 목소리가 있으면 톤과 말투까지 복제 가능하다. 발신번호 조작 기술까지 발달하면서 피해자는 실제 가족이나 지인 전화번호라고 속을 가능성이 커졌다.대표적인 수법은 납치 사칭형이다. 지난 4월 AI로 만든 딸의 목소리로 납치됐다는 전화를 받은 한 시민이 불안에 떠는 것을 목격한 서울교통공사 직원이 기지를 발휘해 보이스피싱 범죄를 막은 사례가 알려졌다. 한 상가에서 일하는 B씨는 딸 목소리와 똑같은 통화음성으로 ‘누군가에게 납치됐다’는 말을 들은 상태로 겁에 질려 있었다. 직원 C씨는 쪽지를 써서 보이스피싱이 의심된다는 점을 알리고 B씨 딸의 안전을 확인해 피해를 막을 수 있었다.A씨 사례처럼 긴급 송금형 사례도 많다. 피해자에게 전화를 걸어 AI로 자녀·친구 목소리를 흉내 내 “휴대전화가 고장 났다” “급히 돈이 필요하다”는 식으로 얘기한 뒤 타인 계좌로 송금을 요구하거나 카톡, 문자 등을 활용한 메신저피싱으로 연결하는 수법이다.자녀를 둔 중장년층의 피해가 커질 수 있다는 우려도 나온다. 금융감독원이 낸 2023년 보이스피싱 피해 현황 자료를 분석한 결과 ‘사칭형’ 보이스피싱 중 기관 사칭을 제외한 메신저피싱 피해자의 94.8%가 50대 이상이었다. 경찰 관계자는 “경제적으로 독립하지 않은 자녀가 있는 부모들이 딥보이스를 활용한 사기에 크게 의심하지 못하고 당하는 경우가 많다”고 말했다.임송수 기자 songsta@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지