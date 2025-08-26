[단독] 진술거부 김건희, 김상민 공천 묻자 “명태균이 거짓말”

“김 여사, 김영선에 김해 출마 말해”

김건희 “경선 하라고 원론적 얘기”

명씨 관련 조사 마다 적극 입장 밝혀

김건희 여사. 사진공동취재단

김건희 특검의 대부분 질문에 진술을 거부했던 김건희 여사가 ‘정치 브로커’ 명태균씨의 진술에 대해서는 “명씨 말은 거짓말”이라며 직접 입장을 밝혔던 것으로 전해졌다. 김 여사의 진술거부권을 해제한 명씨 발언은 지난해 4월 총선을 앞두고 김 여사와 당시 창원 의창구 현역이었던 김영선 전 국민의힘 의원 사이 오간 연락에 대한 것이었다. 명씨는 김 여사가 김 전 의원에게 “김상민 검사의 (창원 의창구) 당선을 지원하고, 김해로 지역구를 옮겨서 출마하라”고 말했다고 주장했다. 이에 김 여사는 직접 “사실과 다르다”며 작심 발언을 쏟아낸 것으로 파악됐다.



26일 국민일보 취재를 종합하면 지난 12일 구속된 김 여사는 지난 18일 2차 조사 때 ‘명태균 공천개입 의혹’에 대한 일부 질문에 적극적으로 방어권을 행사하며 구체적인 진술을 내놓은 것으로 확인됐다. 김 여사는 조사 초반에는 진술거부권을 행사한다는 입장이었다고 한다. 하지만 조사 과정에서 명씨가 특검에 밝힌 진술 내용을 들으면서 태도가 달라진 것으로 전해졌다.



명씨는 특검에서 “김영선 의원과 창원 의창구 출마를 준비하던 중 김 여사가 연락이 와서 김 전 검사의 당선을 도우라고 했다”는 취지로 진술했다. 그러면서 김 여사가 김 전 의원에게는 “김해에서 출마하라”고 했다는 게 명씨의 주장이었다. 명씨 측은 김 여사가 “김상민 검사가 조국(전 법무부 장관) 수사 때 고생 많이 했다. 김상민이 의창구 국회의원 되게 해달라”고 말했다는 복기록도 공개했다.



김 여사는 명씨 진술 내용을 듣다가 “전혀 사실이 아니다”며 입을 열기 시작했다고 한다. 김 여사는 “김 전 의원이 창원 의창에서 다시 공천받을 수 없다는 건 이미 명백한 사실이었다”며 “그런데 어떻게 창원에 나간다는 생각을 했다는 것인가”라며 반문한 것으로 전해졌다. 또 “오히려 명씨가 먼저 김해로 갈 테니 도와 달라고 했고, 김해에 간다면 경선을 하라고 원론적인 얘기를 했던 것”이라며 “명씨가 이걸 꼬아서 거짓말을 했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.



김 여사 측 관계자는 “명씨 관련 조사에서는 김 여사가 진술거부권을 행사한 것보다 직접 입장을 밝힌 부분이 더 많다”고 전했다. 김 여사 측 변호인들이 오히려 김 여사를 말리며 진술을 거부해야 한다고 조언한 장면도 있었다고 한다. 그러나 김 여사는 “이건 방어권 행사”라며 “사실과 다른 명씨 진술을 특검에 밝혀주지 않으면 명씨가 짠 이야기대로 흘러간다”고 꿋꿋하게 진술을 이어간 것으로 전해졌다.



김 여사 측은 “김상민 검사를 도와주라”고 했던 김 여사 발언 자체를 부인하지는 않고 있다. 다만 이는 김 전 검사가 지역을 잘 모르니 경선 참여를 전제로 도와주라는 수준이었다는 게 김 여사 측 입장이다. 김 여사가 김 전 의원에게 김 전 검사를 돕는 대가로 장관·공기업 사장직을 제안했다는 명씨 주장에 대해서는 “그런 말은 한 적 없다”고 김 여사 측은 밝혔다.



구자창 차민주 기자 critic@kmib.co.kr



