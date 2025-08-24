시사 전체기사 [국민만평-서민호 화백] 2025년 8월 25일 입력:2025-08-24 18:54 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 서민호 min3018@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 강원도 최전방 부대서 의식불명 육군 하사 숨져…“총성 들었다” 2 “왕 노릇” 비판에…정청래, ‘금관 착시 사진’ 삭제 3 국힘 “소비쿠폰 뿌리고도 0%대 성장률…아마추어 경제 참담” 4 “돼지 눈엔 돼지만 보여”…‘된장찌개 논란’에 조국이 한 말 5 노동계 “노동자 누구나 교섭할 권리, 20년 만에 법에” 해당분야별 기사 더보기 1 주4일제·방학·재택근무보다 ‘이것’…Z세대가 뽑은 최고의 복지는 2 ‘10억 초과’ 코인 부자 1만명 돌파…평균 ‘OO억’ 보유 3 “이대로면 3년 내 50%가 도산”… 살 것인가, 사라질까 갈림길 4 이더리움 14% 폭등 “사상 최고가”…되살아난 금리 인하 기대 5 [단독] 정부 ‘구글코리아’ 광고 수익 과세 방법 모색 나섰다 해당분야별 기사 더보기 1 경고음 울렸지만 ‘개문발차’… 산으로 가는 고교학점제 2 40대 성범죄자 청주서 전자발찌 훼손하고 도주…공개수배 3 “순간 욕심에”…변사 현장서 20돈 금목걸이 훔친 검시조사관 4 중증 장애인에 소변 먹인 간병인… ‘보호자와 불화’ 5 주말 오전 서울 한 고등학교서 발견된 수류탄 2발… 경비원 신고 해당분야별 기사 더보기 1 FBI, 볼턴 전 보좌관 압수수색에 트럼프 ‘정적 보복’ 본격화 우려 2 “신재생은 사기” 트럼프 정부, 5조원 규모 풍력발전 건설 중단 3 FT “李대통령, 정상회담 통해 반미·친중 이미지 불식 목표” 4 미 언론 “트럼프 정치보복 선 넘었다”… FBI, 전 백악관 안보보좌관 압수수색 5 미국 행정부, 인텔의 최대주주로…전례 없는 트럼프식 자본주의 해당분야별 기사 더보기 1 ‘누구도 막을 수 없는 감차!’ 손흥민 MLS 데뷔골 터졌다 2 “한국은 내 심장”…한국계가 한국서 만든 미드 ‘버터플라이’ 3 ‘소다팝’으로 빌보드 오른 빈스 “케데헌 반응, 이 정도일 줄이야” 4 요즘 드라마 대세 주인공은 변호사, 그 이유는? 5 미국서도 ‘찰칵 세리머니’…손흥민, 3경기만에 MLS 데뷔골 해당분야별 기사 더보기 1 “썰매견 됐다?” 캐나다 간 개농장 구조견의 진짜 근황 [개st하우스] 2 콜마 부자 독대에도 봉합 난항… ‘남매의 난’ 법정서 격화 3 아이스크림은 유통기한이 없다? …식품안전 ‘사각지대’ 혼란 4 2년새 확 달라진 현대차 연구실적…하이브리드 대세 확인 5 “금어기 풀렸다”… 쿠팡·이마트, 꽃게로 최저가 경쟁 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 조국 만난 文 “오늘 같은 날 올 거라 믿어…초심 잃지 말길” ‘10억 초과’ 코인 부자 1만명 돌파…평균 ‘OO억’ 보유 노동계 “노동자 누구나 교섭할 권리, 20년 만에 법에” ‘누구도 막을 수 없는 감차!’ 손흥민 MLS 데뷔골 터졌다 중증 장애인에 소변 먹인 간병인… ‘보호자와 불화’ [작은영웅] 산사태로 아수라장 된 주유소에서 일어난 ‘기적’ (영상) 與 견제에도 ‘광폭행보’ 조국…오늘은 문재인, 내일은 권양숙 강원도 최전방 부대서 의식불명 육군 하사 숨져…“총성 들었다” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요