인재 확보 나선 롯데, 베트남 채용문 활짝
‘글로벌 잡페어’ 500여명 채용 계획
롯데는 베트남 하노이의 ‘L7 웨스트레이크 하노이 바이 롯데’에서 글로벌 잡페어를 개최했다고 24일 밝혔다. 롯데가 글로벌 인재 확보를 위해 해외에서 채용 행사를 개최한 것은 처음이다.
롯데는 현지 취업준비생을 대상으로 한 이번 ‘2025 롯데 글로벌 잡페어’에서 롯데그룹의 비전과 사업을 소개하고 채용 상담을 진행했다. 롯데몰 웨스트레이크 하노이의 사업장 곳곳을 둘러보며 직접 체험하는 기회도 제공했다. 롯데백화점, 롯데마트, 호텔롯데, 롯데월드, 롯데물산, 롯데이노베이트 등 6개 그룹사가 참가했다. 총 500여명을 채용할 계획이다.
베트남은 롯데그룹의 핵심 진출국이다. 1998년 롯데리아를 시작으로 베트남에 진출한 롯데는 유통, 관광, 서비스 등으로 사업 영역을 확장해왔다. 현재 15개 그룹사가 사업을 펼치고 있다. 베트남 현지에서 근무하는 인원은 1만명에 이른다.
롯데 관계자는 “롯데는 글로벌 경쟁력 강화를 위해 해외 인재를 적극적으로 영입하고자 이번에 처음으로 베트남 현지에서 채용 행사를 개최했다”며 “향후 롯데그룹의 핵심 진출 국가인 인도네시아, 인도에서 글로벌 채용 행사 진행을 검토 중”이라고 말했다.
