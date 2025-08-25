웹툰 ‘미생’부터 ‘파인’까지… “난 땅 디딘 사람을 그린다”
[창·작·가] 웹툰 영상화 성공시대 연 윤태호 작가
바둑 프로 입단에 실패하고 대기업 인턴으로 들어가 고된 하루하루를 살아내는 ‘미생’(tvN·2014)의 장그래, 회사에서 잘리고 아내와도 이혼한 뒤 아버지 부고를 듣고 낙향했다 마을 사람들의 민낯을 마주하는 ‘이끼’(2010)의 류해국, 정재계·언론·검찰의 유착 구조 안에서 제 살길을 찾는 ‘내부자들’(2015)의 건달 안상구와 검사 우장훈….
윤태호(56) 작가가 탄생시킨 인물들에는 공통점이 있다. 잘나기만 한 사람은 별로 없다. 어딘지 결핍이 보여 짠함과 공감을 자아낸다. 그래서 현실에 존재할 법하게 느껴지기도 한다. 이런 인물을 통해 우리 사회의 비뚤어진 구석을 포착해 내는 것이 그의 장기다. 윤 작가가 그린 웹툰은 물론 이를 토대로 만든 영화와 드라마가 대중적으로 큰 성공을 거둔 건 그런 이유에서다.
서울 종로구 한 카페에서 최근 만난 윤 작가는 “캐릭터가 살아남으려면 전지전능해선 안 된다. 허공에서 헤엄치고 다니는 캐릭터는 싫다”면서 “나는 땅에 발 딛고 있는 사람들을 그린다”고 소신을 밝혔다. 윤 작가가 그린 동명 웹툰 원작의 디즈니+ 시리즈 ‘파인: 촌뜨기들’도 그 소신대로다. 뭐든 근면 성실한 1970년대 사람들이 등장하는 작품은 지난달 16일 첫 공개 이래 연일 디즈니+ 한국 시청 1위를 지키고 있다.
‘파인’은 1976년 전남 목포 신안 앞바다에서 어부의 그물에 걸려 올라온 도자기에서 시작된 ‘신안선 발굴’ 실화를 바탕으로 한 작품이다. 보물만큼 값나가는 골동을 차지하고자 몰려든 군상을 통해 물질에 눈먼 인간의 끝없는 탐욕을 보여준다. 윤 작가는 웹툰이 3회가량 연재됐을 때 이미 영상화 계약을 맺었다면서 “계약 이후 그린 분량은 자꾸 ‘구현이 가능할까’ 고민하게 되는 허들이 생기더라”고 털어놨다.
평소 윤 작가는 포털사이트 뉴스 라이브러리 뒤지는 게 일상이다. 특히 7080시대를 동경해 당시 기사를 많이 찾아봤다는 그는 신안선 발굴 사건이 “가상의 아이디어 서랍 속에 항상 들어 있던” 소재였다고 설명했다. 윤 작가는 “무법자들이 배를 타고 바다에 나갈 땐 서로 죽이지 않겠다는 약속이 전제돼야 한다”며 “서로를 신뢰해야만 하는 상황에 빠진 사기꾼들의 아이러니가 재미있겠다는 생각이 들었다”고 전했다.
윤 작가의 작품 준비 과정은 치밀하고도 치열하다. 탄탄한 취재와 자료 조사를 바탕으로 빈틈없는 서사와 인물 설정부터 해 나간다. 아이템을 잡고 나서 관련 기사나 서적을 섭렵하는 건 기본 중 기본이다. 현지 답사와 관련인 인터뷰 등의 과정을 거쳐 배경지식과 자료를 축적한다. 예컨대 ‘파인’에서 부산 사기꾼 역의 김의성이 자신의 골동 매매 스케일을 과시하는 대사는 헌책방의 조악한 책에서 발견한 보물 같은 한 줄이었다. 윤 작가는 “그 책을 읽지 않았다면 그렇게 싱싱한 대사를 쓰지 못했을 것”이라고 했다.
인물 설정엔 특히 더 공을 들인다. 윤 작가는 “인물별로 엑셀 파일에 연대기를 적는다. 어떤 부모 밑에서 몇 년도에 태어나 몇 살 때 무슨 일을 겪는지, 가상의 설정을 만들어놓고 대외적으로 벌어진 사건과 연도별로 시기를 맞춰가며 정리한다. 이 작업만 반년 정도가 걸린다”면서 “1998년 ‘야후’를 처음 그릴 때부터 이렇게 해 왔다. 옛날엔 자로 표를 그려가며 만들었는데 엑셀이 나와서 얼마나 편한지 모른다”며 웃어 보였다.
작화하면서 각 캐릭터를 연기할 배우를 떠올려보는 건 윤 작가에게 “행복한 일”이라고 했다. 류승룡, 양세종, 김성오, 장광, 김종수, 우현, 이동휘, 정윤호 등 연기파 배우들이 총출동한 ‘파인’에서 그를 가장 놀라게 한 배우로는 회장 부인 양정숙 역의 임수정을 꼽았다. 윤 작가는 “내가 생각한 정숙은 교활하고 술수가 가득한, 카랑카랑한 여성이었다”며 “촬영장에서 고운 톤으로 대사하는 임수정을 보고 깜짝 놀랐다. 고상한 척하는 그 모습이 맞는단 생각이 들었다. 임수정의 연기가 100% 정답이었다”고 했다.
윤 작가는 작품을 영상화할 때 뚜렷한 소신을 갖고 있다. 판권을 넘긴 이후에는 연출이나 제작에 절대 관여하지 않는다는 것이다. 그는 “원작자로서 내가 바라는 게 있으면 원작에 넣으면 될 일”이라며 “영상에서 꼭 구현돼야 하는 것이 있다면 계약서에 넣어야 하고, 그 외의 부분을 요구하는 건 반칙이라고 생각한다”고 강조했다.
그는 또 “영상화된 작품이 원작의 재방송이어야 한다는 생각은 전혀 없다”면서 “영상화된 이후에는 나도 한 명의 시청자가 될 뿐이다. 영상화한 감독은 나보다 원작을 훨씬 더 반복해 보며 고민한 사람이다. 내가 미처 생각하지 못한 부분까지 가지고 있을 것으로 생각한다”고 얘기했다. 감독의 연출을 무한 존중한다는 말이었다. 그는 “감독에겐 원작자가 ‘1번 시청자’일 수밖에 없는데 그런 부담을 드리지 않으려고 최대한 노력한다”고 했다.
‘파인’을 비롯한 윤 작가 작품에는 욕망을 좇는, 혹은 윤리적이지 못한 사람들이 자주 등장한다. 윤 작가는 “살다 보면 그런 생각이 들 때가 있다. ‘세상에서 나 혼자만 너무 착하게 사는 거 아냐? 저 사람은 저렇게 악하게 살면서도 부자인데’ 싶어 스스로가 한심하거나 분해지는 순간이 있을 것”이라며 “그래서 사람들은 악인의 서사를 궁금해하는 것 같다. 우리도 머릿속으론 합법과 불법, 윤리와 비윤리 사이를 왔다 갔다 하니까. 그게 인간이구나 싶다”고 말했다.
윤 작가는 조만간 웹툰을 넘어 드라마 작가로 나설 예정이다. 15년 전 영화로 제작됐던 ‘이끼’의 드라마 각본을 직접 집필하고 있다. 그는 “트리트먼트(시나리오 초안 전 단계) 작업이 너무 길어졌다. 100페이지가 넘었다”며 멋쩍게 웃었다. 현재 전체 분량의 3분의 2 정도가 나온 상태라고 했다. 물론 본업도 놓지 않는다. 웹툰 ‘미생’ 시즌3를 준비 중이다.
웹툰 영상화 시대를 이끈 주역인 윤 작가는 일각에서 위기론이 제기되기도 한 한국 웹툰시장에 대해 낙관했다. 지금은 힘들어도 분명 ‘때’가 돌아올 거라고 했다. 윤 작가는 “웹툰은 우리나라가 처음 만들어냈고, 이제 전 세계로 나가는 시작 단계”라며 “미처 짐작조차 못 했던 코로나19라는 큰 전환기를 지나면서 웹툰 시장이 어려움을 겪고 있지만 이 상황을 지나면 다시 쭉쭉 성장해 나가리라 본다”고 전했다.
