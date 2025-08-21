80대 “배달앱 배웠더니 되네”… 디지털 격차 메우는 이 교회
시니어 스마트폰 교육 확산
신반포교회 청년들 교육 도우미로
어르신 50명 앱 주문 실습 열공
“주문 성공…이젠 디지털 자립 가능”
개그맨 이홍렬(71·온누리교회·사진) 안수집사는 요즘 인공지능(AI) 챗GPT와 친구처럼 지낸다. 방송 멘트 연습부터 아이디어 발굴까지 챗GPT 대화창을 활용한다. 약 복용법을 묻는 ‘부부 건강방’ 기도제목을 기록하는 ‘크리스천방’이 대표적이다. 은행 업무, 기차 예약, 강의용 PPT 제작까지 그는 디지털 기술의 도움을 받는다고 했다.
이 집사는 5년 전부터 한국지능정보사회진흥원(NIA) 홍보모델로 전국을 돌며 고령층을 위한 디지털 강의를 이어왔다. 그는 “디지털은 젊은 세대만의 것이 아니다”며 “디지털의 혜택이 가장 절실한 세대가 고령층이지만 현실은 그렇지 않다. 한국 경제를 일으킨 이들 세대를 위한 관심이 필요하다”고 말했다.
이 집사가 지적한 시니어들의 이른바 ‘디지털 소외’ 문제는 통계로도 확인된다. 한국지능정보사회진흥원이 지난 3월 발표한 ‘2024 디지털정보격차 실태조사 보고서’에 따르면 고령층의 디지털 역량은 일반 국민의 55.9% 수준으로 농어민(71.8%) 장애인(76.1%) 저소득층(93.3%)보다 크게 낮았다. 연령별 디지털정보화 수준은 70대 이상 51.4%, 60대 79.3%, 50대 99.6% 순이었다(그래픽 참조).
상황이 이렇지만 정부 지원은 뒷걸음질 치고 있다. 디지털배움터 예산은 2023년 698억원에서 지난해 279억원으로 60% 삭감됐고 올해도 동결됐다. 교육생 수는 2023년 99만명에서 지난해 7만명대로 줄었고, 운영 거점은 1011곳에서 36곳으로 통폐합됐다.
이런 상황에서 교회가 디지털 소외와 정부 지원 감소 사이의 틈새를 메우는 완충장치가 되고 있다. 서울 신반포교회(홍문수 목사)는 20일 시니어 성도를 대상으로 스마트폰 활용 교육을 열었다. 75세에서 93세로 구성된 시니어들에게 주어진 첫 숙제는 스마트폰으로 배달 음식 주문하기. 시니어 교인을 대상으로 처음 시작된 이번 강의의 목표는 ‘스마트폰 생활화’였다.
강의와 실습은 신반포교회 신혼부부와 청년들이 맡았다. 시니어 50명이 6명씩 짝지어 8개 조를 구성하고 교회 젊은이들이 조별 도우미로 투입됐다. 배달앱 다운로드부터 회원가입, 결제방식 등록, 집주소 등록 등 참석자들은 한 단계 한 단계 청년들의 도움을 받으며 먹고 싶은 간식을 앱 장바구니에 담았다. 김왕곤(85)씨는 “매번 손주에게 부탁해 음식을 주문했는데 이젠 자립할 수 있을 것 같다”며 피자와 탄산음료를 주문했다.
참석자들은 다음 주 모바일 주문 방법을 복습한 뒤 스마트폰으로 택시 부르는 법을 배운다. 시니어사역위원장인 박경종 장로는 “연 4회 정기 강의를 개최해 실생활에 필요한 스마트폰 교육을 지속해서 진행할 예정”이라며 “실생활에 유용한 시니어 스마트폰 강좌를 더 찾아 발전시킬 계획”이라고 말했다. 최세훈(30)씨는 “정규 강의 종료 후에도 청년들과 함께 교회 어르신들의 고민을 듣고 스마트폰 사용법을 안내할 계획”이라며 “교회에서 매주 만나다 보니 그때그때 궁금한 점을 바로 도와드릴 수 있는 게 교회 스마트폰 교육의 큰 장점”이라고 전했다.
디지털 격차 해소를 위해 시니어를 대상으로 스마트폰 교육에 나서는 교회들이 늘어나고 있다. 경기도 이천 오천교회(이종목 목사)는 지난해에 이어 어르신을 위한 일대일 스마트폰 교육을 계획하고 있다. 교육엔 교회 어르신들을 섬기고 공동체성을 기르자는 취지로 중고등부 학생들이 일일 과외 교사로 참여한다.
교회 밖 기관과 협력하는 경우도 있다. 서울 목동교회(최현규 목사) 산하 목동어르신복지관은 지난 6월 서울시평생교육진흥원과 함께 ‘2025 디지털 문해학습장’을 운영했다. 왕초보반과 키오스크, 온라인 쇼핑 교육으로 강좌를 구성해 호응을 얻었다. 충남 천안중앙교회(신문수 목사) 시니어대학 어르신 150여명은 지난해 호서대에서 스마트폰과 키오스크 교육을 받았다.
이 집사는 어르신들이 모이는 전국 교회 어디든 달려가 디지털 강의를 하겠다고 다짐했다. 그는 “너무 깊게 알 필요도 없다”며 “기차표 끊기, 극장표 예매, 식당에서 주문하기, 손주에게 용돈 보내기 등 네 가지만 익히면 삶의 질이 가파르게 향상된다”고 덧붙였다.
이현성 손동준 박윤서 기자 sage@kmib.co.kr
