‘영끌·빚투’ 가계 빚 2분기 25조 껑충… 한은 총재 “내수 회복세… 낙관 일러”
1953조 역대 최대… 주담대 등 영향
정부, 부동산 공급책 조만간 발표
상반기 막판 과열됐던 수도권 주택 시장의 영향으로 가계 빚이 지난 2분기에만 무려 25조원 가까이 늘어난 것으로 나타났다.
한국은행이 19일 발표한 ‘2분기 가계신용’ 통계에 따르면 지난 6월 말 기준 국내 가계신용 잔액은 1952조8000억원으로 집계돼 직전 분기보다 24조6000억원 증가했다. 1분기에 기록했던 가계신용 증가액(2조3000억원)의 10배를 넘는다. 지난 2분기 가계신용 잔액은 2002년 4분기 관련 통계 작성 이래 가장 컸다. 증가 폭 기준으론 2021년 3분기(35조원) 이후 최대다.
가계신용이란 가계가 금융기관에서 받은 대출(가계대출)과 카드 대금(판매신용)을 합친 금액으로 실질적인 가계의 빚을 나타내는 지표다. 지난 2분기 말 기준 가계대출 잔액은 1832조6000억원으로 직전 분기보다 23조1000억원 증가했다. 증가 폭은 1분기(3조9000억원)보다 6배 가까이 가팔라졌다.
부동산 호황에 힘입은 주택담보대출의 증가세가 이를 견인했다. 지난 2분기 주담대 잔액은 직전 분기보다 14조9000억원 증가했다. 가파르게 반등한 아파트 매매 거래가 반영된 수치다. 국토교통부에 따르면 전국 아파트 매매 거래량은 1월 3만호에서 3월 5만3000호를 거쳐 6월에는 5만9000호까지 급등했다. 특히 서울 아파트의 거래량이 1월 3200호에서 6월 1만800호까지 치솟아 주담대 확대 전선의 선봉에 섰다.
가계신용의 다른 한 축을 이루는 판매신용도 내수가 살아나기 시작하자 덩달아 반등하는 흐름을 보였다. 2분기 말 기준 판매신용 잔액은 120조2000억원으로 1분기의 마이너스 흐름을 벗어나 1조4000억원 증가했다. 특히 그동안 부진했던 개인 신용카드 사용액이 2분기에만 4조5000억원 늘었다.
다만 아직 경기 회복을 낙관하기에는 이르다는 것이 한은의 진단이다. 이창용 한은 총재는 이날 국회 기획재정위원회 전체회의에서 “2분기 들어 경제심리 개선 등으로 성장률은 반등했다”면서도 “주요국들과 미국의 무역협상 양상, 내수 회복 속도 등으로 인해 성장 경로의 불확실성은 여전히 크다”고 답했다. 6·27 대출 규제 이후 다소 소강 상태로 접어든 부동산 시장에 대해서도 “서울 일부 지역에서는 여전히 주택가격 상승세가 높게 이어지고 있다”면서 유보적인 평가를 내렸다.
정부는 이르면 이달 중 부동산 공급 대책을 발표할 예정이다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 국회 국토교통위원회에서 “(공급 대책은) 국토부 차원에서 여러 안을 준비하고 있고, 빠르면 8월 안에 내놓는 것이 원칙”이라고 밝혔다.
이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사