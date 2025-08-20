전세계 거장 작품 총출동… ‘키아프리즈’ 막 오른다
프리즈·키아프 내달 3일 아트페어
시장 침체에도 정상급 갤러리 참여
재계약에 양측 모두 “굉장히 긍정적”
세계적인 아트페어 ‘프리즈 서울’과 한국화랑협회가 운영하는 키아프(KIAF·한국국제아트페어)가 다음 달 3일 서울 코엑스에서 나란히 개막한다.
프리즈 서울과 키아프는 19일 서울 신라호텔에서 공동 기자간담회를 열고 9월 첫 주 코엑스에서 함께 여는 아트페어 프로그램에 대해 발표했다.
다음 달 3∼6일 열리는 프리즈 서울에는 미술시장 침체에도 불구하고 가고시안, 화이트큐브 등 세계 정상급 갤러리를 필두로 28개국 120여개 갤러리가 참여한다. 무라카미 다카시와 모나 하툼, 루이스 브루주아 등 동시대 해외 거장들의 작품을 한자리에서 만날 수 있다. 한국에서는 국제갤러리가 단색화의 거장 박서보, 하종현 등을 소개하고 갤러리현대는 정상화, 존배의 주요 작품을 선보인다.
또 ‘아시아 포커스’ 섹션을 통해 아시아에서 주목받은 30∼40대 신예까지 다양한 작가들의 작품을 판매한다. ‘프리즈 마스터스’ 섹션에서는 입체파 창시자 조르주 브라크, 한국의 김환기, 박수근 등 동서양의 근대 거장의 작품들을 만날 수 있다.
패트릭 리 프리즈 서울 대표는 “프리즈 서울은 전 세계 미술계에서 서울이 문화적 중심지로 자리하고 있음을 입증하는 무대가 될 것”이라며 “올해는 첫 상설 공간 ‘프리즈 하우스 서울’을 개관하는 뜻깊은 해”라고 말했다.
키아프는 올해 처음으로 주제를 선정해 진행한다. ‘공진’이란 주제 아래 20여개국 175개 갤러리가 모인다. 참여 갤러리 수는 지난해 205개에서 대폭 줄었다. 이 가운데 해외 갤러리는 50곳으로 전체의 약 3분의 1을 차지한다. 이성훈 한국화랑협회 회장은 “신청 갤러리는 많았지만 수준을 높이기 위해 심사를 엄격히 한 결과”라면서 “키아프와 프리즈서울 공동 개최 4년째를 맞아 지금까지의 양적 확장에서 질적으로 내실을 다지는 해로 전환하고자 한다”고 말했다.
양측은 5년 계약을 맺어 2022년부터 코엑스에서 매년 가을 공동으로 아트페어를 진행해왔다. ‘키아프리즈’(키아프+프리즈)라는 애칭으로 불릴 만큼 아시아 아트 허브로서 입지를 굳히고 있다. 4회째를 맞아 재계약 여부에 대한 물음에 이 회장은 “재계약은 화랑협회 총회 결의가 필요한 사안이라 아직 결정되지 않았다. 하지만 현재 회원 갤러리들이 (재계약에) 굉장히 긍정적”이라고 분위기를 전했다. 패트릭 리 대표도 “프리즈는 아주 장기적인 전망을 갖고 (아시아 아트 허브로서) 서울에 들어왔다. 재계약과 관련해서는 프리즈 본사에서 긍정적으로 논의가 되고 있다”고 말했다.
글·사진=손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
