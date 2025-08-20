전세계 거장 작품 총출동… ‘키아프리즈’ 막 오른다

프리즈·키아프 내달 3일 아트페어



시장 침체에도 정상급 갤러리 참여

재계약에 양측 모두 “굉장히 긍정적”

프리즈 서울과 키아프의 주요 인사들이 19일 서울 신라호텔에서 공동 기자간담회를 갖고 9월 3일 서울 코엑스에서 열리는 아트페어에 대한 구상을 발표했다. 왼쪽부터 김정숙 화랑협회 홍보 이사, 이성훈 화랑협회 회장, 패트릭 리 프리즈 서울 대표.

세계적인 아트페어 ‘프리즈 서울’과 한국화랑협회가 운영하는 키아프(KIAF·한국국제아트페어)가 다음 달 3일 서울 코엑스에서 나란히 개막한다.



프리즈 서울과 키아프는 19일 서울 신라호텔에서 공동 기자간담회를 열고 9월 첫 주 코엑스에서 함께 여는 아트페어 프로그램에 대해 발표했다.



다음 달 3∼6일 열리는 프리즈 서울에는 미술시장 침체에도 불구하고 가고시안, 화이트큐브 등 세계 정상급 갤러리를 필두로 28개국 120여개 갤러리가 참여한다. 무라카미 다카시와 모나 하툼, 루이스 브루주아 등 동시대 해외 거장들의 작품을 한자리에서 만날 수 있다. 한국에서는 국제갤러리가 단색화의 거장 박서보, 하종현 등을 소개하고 갤러리현대는 정상화, 존배의 주요 작품을 선보인다.



또 ‘아시아 포커스’ 섹션을 통해 아시아에서 주목받은 30∼40대 신예까지 다양한 작가들의 작품을 판매한다. ‘프리즈 마스터스’ 섹션에서는 입체파 창시자 조르주 브라크, 한국의 김환기, 박수근 등 동서양의 근대 거장의 작품들을 만날 수 있다.



패트릭 리 프리즈 서울 대표는 “프리즈 서울은 전 세계 미술계에서 서울이 문화적 중심지로 자리하고 있음을 입증하는 무대가 될 것”이라며 “올해는 첫 상설 공간 ‘프리즈 하우스 서울’을 개관하는 뜻깊은 해”라고 말했다.



키아프는 올해 처음으로 주제를 선정해 진행한다. ‘공진’이란 주제 아래 20여개국 175개 갤러리가 모인다. 참여 갤러리 수는 지난해 205개에서 대폭 줄었다. 이 가운데 해외 갤러리는 50곳으로 전체의 약 3분의 1을 차지한다. 이성훈 한국화랑협회 회장은 “신청 갤러리는 많았지만 수준을 높이기 위해 심사를 엄격히 한 결과”라면서 “키아프와 프리즈서울 공동 개최 4년째를 맞아 지금까지의 양적 확장에서 질적으로 내실을 다지는 해로 전환하고자 한다”고 말했다.



양측은 5년 계약을 맺어 2022년부터 코엑스에서 매년 가을 공동으로 아트페어를 진행해왔다. ‘키아프리즈’(키아프+프리즈)라는 애칭으로 불릴 만큼 아시아 아트 허브로서 입지를 굳히고 있다. 4회째를 맞아 재계약 여부에 대한 물음에 이 회장은 “재계약은 화랑협회 총회 결의가 필요한 사안이라 아직 결정되지 않았다. 하지만 현재 회원 갤러리들이 (재계약에) 굉장히 긍정적”이라고 분위기를 전했다. 패트릭 리 대표도 “프리즈는 아주 장기적인 전망을 갖고 (아시아 아트 허브로서) 서울에 들어왔다. 재계약과 관련해서는 프리즈 본사에서 긍정적으로 논의가 되고 있다”고 말했다.



글·사진=손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr



