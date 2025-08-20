석유화학 지원 나선 정부… 기업 ‘자발적 구조조정’이 선제조건
범부처 오늘 구조 개편 방향 논의
계획안 접수 후 지원책 내놓기로
정부가 석유화학 산업 구조개편을 촉진하기 위한 지원책을 마련한다. 다만 세부 방안은 업계가 설비 감축이나 통합 등 구조조정 의지를 먼저 보인 후 구체화될 전망이다.
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 20일 산업경쟁력강화 관계장관회의(산경장)를 개최해 ‘석유화학산업 재도약 추진방향’을 논의한다. 회의에선 통폐합 대상이 되는 업체들을 중심으로 구조 개편 방향에 대한 공감대를 확인할 예정이다. 또 하반기 중 이들 업체로부터 구체적인 사업 개편 계획안을 제출받아 향후 마련할 지원책의 근거로 삼을 것으로 보인다.
기재부 관계자는 “이번 회의에서는 구체적인 지원 방안까지는 논의하지 않을 것”이라며 “구조 개편 의지를 보인 기업들에 지원을 해줄 수 있다는 메시지가 포함될 예정”이라고 말했다.
산경장은 산업 분야 현안을 논의하기 위한 범부처 회의체다. 정례 회의가 아니라 특정 산업 현안이나 구조조정 이슈가 불거졌을 때 필요에 따라 열린다. 최근에는 석유화학 업계 구조조정 필요성이 부상하면서 주요 안건으로 다뤄지는 중이다.
정부는 과잉 투자 지적이 이어지고 있는 나프타분해설비(NCC)를 꺼트리는 것이 시급하다고 보고 있다. 다만 감축 수준이나 인력 재배치에 대해선 업계 의견을 모아 결정할 전망이다. 이에 정부는 기업의 ‘자발적 구조조정’ 방안을 확인한 뒤 구체적인 지원 방안을 내놓기로 했다.
업계에선 인수·합병 수행 과정에서 기업결합심사가 빠르게 이뤄질 수 있도록 공정거래위원회 컨설팅을 지원하고, 관련 정보 교환에 대한 사전 심사를 간소화하는 등 규제 완화 방안이 나올 것으로 보고 있다. 관련 세제지원으로는 사업 재편 기업에 대한 세액공제와 과세이연 적용 방안이 거론된다. 고부가가치·친환경 소재로의 전환을 위한 세제지원도 검토 중인 것으로 알려졌다.
국내 석유화학 업계의 불황은 갈수록 심화하고 있다. 여천NCC는 지난 8일부터 여수 3공장 가동을 중단했고, LG화학과 롯데케미칼도 일부 생산라인을 멈추거나 철거했다. 올해 상반기 주요 석유화학 업체들의 평균가동률도 60%대까지 떨어졌다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
