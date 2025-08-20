쿠팡, 대만 로켓배송으로 K중기 브랜드 알린다
쿠팡이 대만 시장에서 국내 중소기업 수출 판로 확대를 위해 대규모 현지 기획전을 연다고 19일 밝혔다.
쿠팡은 대만 현지 앱을 통해 오는 24일까지 6일간 ‘베스트 K브랜드’ 기획전을 진행한다. 연 매출 30억원 이하 소상공인을 포함해 국내 중소기업 제품 1000여종이 소개될 예정이다.
쿠팡은 현지 앱 메인 화면에 ‘한국의 보석 브랜드, 최대 60% 할인’ 배너를 띄운다. 이와 함께 기획전을 전면 노출해 K뷰티·식품·생활용품·패션 등 인기 카테고리 제품을 집중 홍보한다. 올해 초 대만에 론칭한 와우 멤버십을 통해 대만 쇼핑객들은 무료로 로켓배송 상품을 받을 수 있다.
쿠팡은 중소상공인 제품을 국내에서 직매입한 뒤 현지에서 로켓배송으로 제공한다. 통관과 마케팅, 물류와 배송을 원스톱으로 지원해 대만 진출 장벽을 낮추고 있다. 2022년 하반기 로켓직구·로켓배송의 대만 진출 후 쿠팡을 통해 수출에 성공한 국내 중소기업은 1만2000곳에 이른다.
