쿠팡, 대만 로켓배송으로 K중기 브랜드 알린다

입력:2025-08-20 00:55
사진=뉴시스

쿠팡이 대만 시장에서 국내 중소기업 수출 판로 확대를 위해 대규모 현지 기획전을 연다고 19일 밝혔다.

쿠팡은 대만 현지 앱을 통해 오는 24일까지 6일간 ‘베스트 K브랜드’ 기획전을 진행한다. 연 매출 30억원 이하 소상공인을 포함해 국내 중소기업 제품 1000여종이 소개될 예정이다.

쿠팡은 현지 앱 메인 화면에 ‘한국의 보석 브랜드, 최대 60% 할인’ 배너를 띄운다. 이와 함께 기획전을 전면 노출해 K뷰티·식품·생활용품·패션 등 인기 카테고리 제품을 집중 홍보한다. 올해 초 대만에 론칭한 와우 멤버십을 통해 대만 쇼핑객들은 무료로 로켓배송 상품을 받을 수 있다.

쿠팡은 중소상공인 제품을 국내에서 직매입한 뒤 현지에서 로켓배송으로 제공한다. 통관과 마케팅, 물류와 배송을 원스톱으로 지원해 대만 진출 장벽을 낮추고 있다. 2022년 하반기 로켓직구·로켓배송의 대만 진출 후 쿠팡을 통해 수출에 성공한 국내 중소기업은 1만2000곳에 이른다.

이다연 기자 ida@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
