푸틴-젤렌스키 곧 만난다… 트럼프 “우크라 안보 보장”

양자회담 준비 착수… “2주 내에 개최”

메르츠 “기대 이상” 상당한 진전 시사

러-우크라이나 3년 전쟁 중대 시점

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 백악관에서 유럽 정상들과 둘러앉아 우크라이나 전쟁 종식 방안을 논의하고 있다. 테이블 뒷줄 왼쪽부터 시계방향으로 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 트럼프 대통령, 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 양자회담 준비에 착수했다고 18일(현지시간) 발표했다. 이어 트럼프 대통령까지 참석하는 3자 회담도 예고했다. 트럼프는 젤렌스키 대통령 및 유럽 주요국 정상들과의 회담에서 미국이 우크라이나에 대한 안보 보장에 참여하겠다고 약속했다. 푸틴과 젤렌스키의 회담이 성사된다면 2022년 2월 우크라이나 전쟁 발발 이후 당사국 정상 간 첫 만남이 된다. 여기에서 영토 문제 등 쟁점이 타결된다면 트럼프가 참여하는 3자 회담에서 종전이 선언될 수 있을 것으로 전망된다.



트럼프는 이날 백악관에서 젤렌스키와 양자회담, 유럽 정상들과 다자회의를 연이어 연 뒤 트루스소셜에서 “회의 종료 후 나는 푸틴에게 전화를 걸어 푸틴과 젤렌스키 간 회담을 위한 준비를 시작했다”며 “해당 회담이 진행된 뒤에는 두 대통령과 내가 참여하는 3자 회담이 열릴 것”이라고 밝혔다. 이어 “회담 장소는 추후 결정될 것”이라면서 “이 전쟁이 거의 4년 동안 지속돼온 상황에서 이는 매우 좋은 초기 단계”라고 강조했다.



젤렌스키는 회담 후 기자회견에서 “나는 조건 없이 (푸틴을) 만나서 전쟁 종식을 위한 길을 어떻게 발전시킬지 논의해야 한다고 믿는다”고 말했다. 러시아도 트럼프와 푸틴의 통화에 대해 “솔직하고 매우 건설적인 대화였다”고 평가했다. 회의에 참여한 프리드리히 메르츠 독일 총리는 트럼프와 푸틴이 이날 통화에서 러시아·우크라이나 정상회담을 2주 안에 개최하는 데 동의했다고 취재진에게 밝혔다.



트럼프는 또 “회의에서 우리는 우크라이나 안보 보장에 대해 논의했으며 이 보장은 유럽 각국이 미국과의 조율(coordination)을 통해 제공될 것”이라고 밝혔다. 이어 “모두가 러시아와 우크라이나 간 평화 가능성에 대해 기쁘게 생각하고 있다”고 말했다.



미국이 어떤 방식으로 우크라니아의 안보를 보장할지는 명확하지 않다. 다만 CNN은 “댄 케인 미 합참의장이 우크라이나에 대한 안보 보장을 검토하는 작업에 착수했다”며 “미국이 우크라이나 지원을 진지하게 준비하고 있음을 보여주는 것”이라고 전했다.



이날 다자회의에는 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 키어 스타머 영국 총리, 메르츠 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령 등 유럽 주요 지도자들이 총출동했다. 이를 두고 CNN은 “제2차 세계대전 종전을 가져온 위대한 동맹국들의 모임과 유사한 역사적인 순간”이라고 평가했다.



유럽 정상들도 이번 회의에서 상당한 진전이 있었음을 시사했다. 메르츠 총리는 “기대가 단순히 충족된 것을 넘어서 그 이상으로 만족스러웠다”고 말했고, 스타머 총리도 “꽤 많은 것이 합의됐다”고 전했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



