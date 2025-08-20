‘마지막 황제’ 거처의 벽화 6점… 알고보면 더 근사하다
[And 문화] 국립고궁박물관 20주년전 ‘창덕궁의 근사한 벽화’ 뒷얘기
일제강점기인 1920년, 황위에서 물러난 순종의 거처 창덕궁에 전각 3채가 들어섰다. 순종의 접견실 희정당, 부부 침전 대조전, 순종의 서재 겸 휴식 공간 경훈각이 그것이다. 샹들리에까지 갖춘 이들 내전 건물에는 당대 유명한 조선 화가들에게 주문한 그림이 제작돼 전각마다 2점씩 서로 마주 보며 총 6점이 벽에 부착됐다.
세월의 풍파를 겪으며 보존 위험에 처한 이들 벽화는 전각에서 떼어진 뒤 2014년 대조전, 2016년 희정당, 2023년 경훈각 벽화들이 차례로 보존처리를 마쳤다. 총 6점의 벽화가 마침내 한자리에 모였다. 최근 개막한 국립고궁박물관 개관 20주년 특별전 ‘창덕궁 근사(謹寫)한 벽화’을 통해서다. 나머지 벽화들은 2015년, 2017년 전시를 통해 각기 선보인 바 있지만 경훈각 벽화가 일반에 공개된 것은 처음이다.
이 그림들은 기존에 없던 장쾌한 벽화 양식이었다. 비단에 그려 벽에 붙였기에 부벽화(付壁畵)라 한다. 긴 것인 9m에 달하는 이 호방한 부벽화를 그린 조선의 화가들은 어떻게 선발됐을까. 한국 최초의 궁중 벽화의 탄생을 둘러싼 궁금증을 풀어본다.
◆경복궁에서 뜯은 부재로 지었다는데=이들 창덕궁 내전 건물은 1917년 11월 화재로 탔다. 왕과 왕비의 생활공간이라 재건이 시급했지만 문제는 부재였다. 당시 왕실 사무를 관장하던 일본 궁내성 직속 기구 이왕직은 창덕궁 내전을 지을 부재를 조선총독부가 관리하던 경복궁 전각을 헐어 마련하기로 했다. 경복궁 전각은 이미 1915년 조선물산공진회 때 행사장을 짓기 위해 훼손된 바 있다.
◆신축 창덕궁 전각은 이전과 무엇이 달랐을까=신축된 전각은 창덕궁에 있던 기존 건물과 이름은 같았지만, 원형이 훼손된 형태로 재건됐다. 당시 설계는 ‘조선식 건축에 서양식 참조’가 원칙이었다. 이에 조선 궁궐의 전통 전각의 외관을 했지만, 전기와 수도 설비를 갖추었다. 또 건물 내부는 카펫, 유리창, 샹들리에, 커튼 박스, 테이블과 의자, 침대 등 서양식 인테리어를 했다.
◆왜 조선 화가를 발탁했을까=‘이왕가(조선 왕실을 이씨 왕가라 격하해 부른 이름)’를 관리하는 이왕직은 식민지 상황이라 일본 화가를 선발할 수 있었다. 그런데 모두 조선 화가만 발탁이 된 것은 1919년의 3·1 만세운동 여파가 작용했을 것이다. 미술사학자 조은정씨는 19일 “이 사건 이후 일제는 ‘이왕가’에 대해 공손한 태도를 보이라는 입장을 보였다”고 말했다.
◆어떤 그림을 그렸나=당시 만 52세 해강 김규진은 희정당에 ‘총석정절경도’와 ‘금강산만물초승경도’ 2점을 그렸다. 금강산은 궁중회화 주제로는 파격이었다. 모란도, 십장생도 등이 일반적이었기 때문이다. 당시 일본인 사이에 금강산 관광이 유행한 게 시대적 배경으로 여겨진다고 전시를 기획한 이홍주 학예연구사는 분석했다.
대조전에는 30세 정재 오일영과 18세 묵로 이용우가 합작한 ‘봉황도’, 28세 이당 김은호(1892∼1979)가 그린 ‘백학도’가 마주 보았다. 봉황은 태평성대와 부부의 화합을, 십장생의 하나인 학은 장수를 상징한다.
경훈각은 21세 심산 노수현의 ‘조일선관도’와 23세 청전 이상범의 ‘삼선관파도’가 장식했다. 신선과 복숭아, 거북 등을 등장시켜 장수와 평안을 기원했다.
◆엄비 총애받은 스타 화가 김규진의 역작=벽화 중 압권은 50대라 한껏 물오른 김규진의 벽화다. 기량이 확실히 다르다. 그는 안중식, 조석진과 함께 ‘3대 화가’로 불렸는데, 다른 두 원로가 그 무렵 사망하면서 자동으로 기회가 왔다. 그뿐만 아니라 그는 영친왕의 서예 스승으로 영친왕 어머니 엄비의 전폭적인 후원을 받았다. 벽화 중 가장 스케일이 큰 ‘총석정절경도’는 길이 8.8m나 되는데, 그는 그림을 그리기 위해 직접 배를 타고 바다로 나가 사생을 했다. ‘바다 뷰’ 총석정 그림은 거의 전해지는 게 없다. 그는 그림에 ‘김규진 근사(謹寫)’라고 썼다. ‘김규진이 삼가 그리다’라는 뜻이다. 궁중 회화에 이름을 쓰는 것은 도화서 화원이라면 꿈도 꾸지 못할 일이었다.
◆10대부터 50대까지 천차만별 왜?=김규진은 서화연구회를 이끌었다. 이와 달리 나머지 소장파 화가는 서화미술회 소속 제자들이었다. 안중식과 조석진이 교수로 있던 서화미술회는 친일파 이완용이 회장이라 이들에게 맡겨진 것으로 보인다. 그런데 이왕직이 당시 창덕궁 벽화 제작비용으로 서화미술회에 책정한 사례비(윤필료)는 무려 2763원이었다. 이 돈을 차지하기 위해 총무를 맡았던 65세의 교수 김응원이 지전에서 일하는 민화 화가들을 끌어들여 수주에 뛰어들려 했지만 소장파들의 반발로 실패했다. 이 과정이 밥그릇 싸움으로 언론에 보도되기도 했다.
손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
