LCK 상위 스플릿 5개 팀 승점은 부익부빈익빈
젠지·T1·한화생명 3강 구도 뚜렷
KT·농심 전력 보강도 퇴색한 모습
국내에서 가장 큰 인기를 얻고 있는 LoL 챔피언스 코리아(LCK)는 연 2회 개최하던 시즌을 올해부터 1회로 통합하고 상·하위 스플릿 제도를 도입했다. 전반기 순위를 바탕으로 1~5위 팀은 상위 스플릿, 6~10위 팀은 하위 스플릿에 배정한 뒤 후반기에는 같은 스플릿 팀끼리만 대결하는 방식이다. 당연히 상위 스플릿에 진출한 팀들이 플레이오프 진출에 유리하다.
그런데 상위 스플릿에 속한 5개 팀 중에도 전력 차이가 크게 나서 승점의 부익부빈익빈 현상이 그 어느 때보다 심해졌다. LCK는 젠지와 T1, 한화생명의 3강(強) 구도가 뚜렷하다. 레알 마드리드, FC 바르셀로나, 아틀레티코 마드리드가 번갈아가며 우승하는 스페인 프로축구와 비슷한 형국인데 종목 특성상 나머지 팀들과의 전력 차이가 더 크게 난다. 이런 현상은 올해 더 두드러져서 같은 스플릿 팀끼리만 붙기 시작한 이후부터는 3강이 그 외의 팀에 단 한 차례도 패배하지 않는 수준까지 왔다.
때문에 상위 스플릿 KT와 농심은 전반기 시즌을 잘 치러서 상위 스플릿에 들어갔음에도 하반기 시즌이 울적한 나날뿐이다. 전패하거나 그에 가까운 성적을 거두고 있다. KT는 젠지·T1·한화생명에 모두 진 뒤 농심만 2번 잡았다. 농심을 만나기 전후로 6연패를 당했다. 농심은 후반기에 8전 전패를 기록 중이다. LCK 정규 시즌은 3판2선승제인데, KT와 농심은 3강 상대로 단 한 판도 따내지 못했다.
이런 상황이니 처음 상위 스플릿에 들어가기 위해 벌였던 악전고투도 빛이 바랬다. “팀의 성향에 따라서는 전패에 가까운 상위 스플릿의 꼬리보다 기세를 탈 수 있는 하위 스플릿의 머리가 플레이오프 준비에 유리해 보인다”는 우스갯소리를 이제 진지하게 받아들이는 이들도 생겼다.
KT와 농심은 선수 교체를 통한 분위기 전환, 과감한 전략 변화 등 온갖 수를 써보며 3강 구도 부수기에 도전해봤지만 균열조차 만들어내지 못했다. 연패 앞의 숫자가 늘어날수록 경기 후 기자실을 찾는 KT 고동빈 감독과 농심 박승진 감독의 낯빛도 점점 어두워진다. 박승진 감독은 “열심히 연습해서 반등하는 것만이 우리가 해야 할 일이고 할 수 있는 일이다. 다시 마음을 다잡겠다”고 말했다.
