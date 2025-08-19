약사 아니어도 반려동물 샴푸 제조… 공정위 완화… LPG 셀프 충전 허용
공정거래위원회는 18일 올해 안에 반려동물용 샴푸 제조관리자 자격을 완화하는 등의 경쟁제한적 규제 개선방안을 발표했다. 액화석유가스(LPG) 충전사업소 ‘셀프 충전’도 허용한다.
반려동물용 샴푸, 린스, 향수 등 동물용의약외품은 원래 약사 혹은 한약사를 제조관리자로 뒀어야 했다. 그러나 이들의 겸임 제한에 따른 구인난과 제품 개발 제약 문제가 꾸준히 제기돼 올 하반기에 제조관리자 자격을 ‘일정한 학력 및 경력을 갖춘 자’로 완화하기로 했다.
운전자가 LPG를 직접 충전하는 것도 오는 11월 28일부터 가능해진다. 기존에는 안전 문제를 이유로 LPG 차량은 충전사업소 직원만 연료를 충전할 수 있었다. 그러나 인건비 부담과 운전자 불편을 줄이기 위해 일정 안전설비를 갖춘 충전소에선 셀프 충전을 허용하기로 했다.
