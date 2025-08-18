259타로 끝냈다… 홍정민, KLPGA 72홀 최소타 우승
메디힐 대회 최종 29언더 259타
이전 최소타 265타서 6타 줄여
올 시즌 두 번째 우승… 통산 3승
“노보기·30언더 못해 아쉬워”
‘메이저 퀸’ 홍정민(23·CJ)이 KLPGA투어 72홀 최소타 기록으로 시즌 2승에 성공했다.
홍정민은 17일 경기도 포천시 몽베르CC(파72)에서 열린 KLPGA투어 메디힐·한국일보 챔피언십(총상금 10억원) 최종 라운드에서 보기를 2개로 줄이고 버디 9개를 쓸어 담으며 7언더파 65타를 쳤다. 최종합계 29언더파 259타로 우승한 홍정민은 시즌 첫 승 도전에 나섰던 유현조(20·삼천리)를 9타 차이로 따돌리고 지난 5월 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십에 이은 시즌 2승, 통산 3승 고지에 올랐다.
홍정민의 우승 스코어는 KLPGA투어 72홀 최소타를 6타나 줄인 신기록이다. 이전 기록은 2013년과 2020년, 2024년에 김하늘, 유해란, 이정민이 각각 기록한 23언더파 265타였다. 홍정민은 이날 4번 홀(파3)까지 58개 홀 연속 노보기 플레이를 펼쳤으나 5번 홀(파4)에서 3퍼트로 보기를 범하며 ‘72홀 노보기 우승’이라는 대기록 수립에는 실패했다.
우승 상금 1억8000만원을 보탠 홍정민은 이번 대회 공동 17위(최종합계 13언더파 275타)에 그친 이예원(22·메디힐)을 제치고 상금 순위 1위로 올라섰다. 대상 포인트 부문에서도 70점을 획득, 2위(357점)에 자리했다. 1위 이예원(373점)과는 불과 16점 차이다.
홍정민은 “긴장을 많이 해 잠을 못 잤다. 기량을 다 발휘하겠다는 마음으로 경기에 임했더니 서서히 긴장이 풀렸다”며 “노보기, 30언더로 우승하고 싶었는데 (그러지 못해) 아쉽다”고 말했다. 이어 “작년에 많이 아팠던 터라 지금 이 자리에 있는 것만으로도 감사하다”며 “시즌 2승이라는 목표를 (예상보다) 빨리 이뤘다. ‘또 다른 1승’을 목표로 계속 매진하겠다”고 포부를 밝혔다.
2위(최종합계 20언더파 268타)로 대회를 마친 유현조는 시즌 11번째 ‘톱 10’에 입상했으나 대상 포인트 부문 3위로 내려 앉았다. 드림투어가 주 활동 무대인 김민솔(19·두산건설)은 6언더파 66타를 쳐 공동 3위(최종합계 19언더파 269타)에 입상했다. 시즌 1승이 있는 노승희(24·요진건설)와 김민선(21·대방건설)도 공동 3위를 기록했다. KLPGA투어 통산 최다승(20승)에 도전한 박민지(27·NH투자증권)는 2타를 줄이는 데 그쳐 공동 13위(최종합계 15언더파 273타)로 대회를 끝냈다.
