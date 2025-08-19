변비·변실금·치질, 부끄러운 병?… 쉬쉬했다간 병 키운다

변비약 남용땐 장 운동 더 약해져
치매 위험 증가… 변실금 우려도
50세 이상 대장암 조기 검사 중요
치핵, 섬유질·충분한 물 섭취 도움
건강기능식품 부작용 주의 필요
“대장·항문 질환은 부끄러운 병이 아닙니다. 참다간 응급 질환이 될 수 있어요.” 대한대장항문학회 이사장인 정순섭 이대목동병원 대장항문외과 교수는 최근 한국의학바이오기자협회 주최 미디어아카데미에서 “대학병원 응급 수술의 절반 이상은 장이 막히거나 천공이 생기는 등 대장·항문 문제로 인한 것”이라며 “요양원, 요양병원 노인들은 변이 쌓이고 압박이 커져서 장이 터져 응급실로 실려 오기도 한다”고 말했다.
정 이사장은 “노년층은 특히 대장·항문 증상에 대해 ‘민망하다’는 인식이 강해 진료와 검진을 기피하고 병을 키우는 경우가 적지 않다”고 전했다. 그는 “고령 인구가 증가하면서 대장·항문 질환이 크게 늘고 있는데, 민망함을 넘어 일상의 건강 문제로 인식해야 한다”면서 “초고령사회 한국에서 신경 써야 할 것 중 하나가 대장·항문 건강”이라고 강조했다.
변비, 변실금 등 ‘삶의 질’ 떨어뜨려
노년층 삶의 질을 떨어뜨리는 대표적인 대장·항문 질환은 변비와 변실금, 치핵(치질), 대장암 등이 있다. 60세 이상 대상 연구에서 80대 이상의 37.3%, 70대의 17.7%, 60대의 13%가 변비를 가진 것으로 나타났다. 변비는 배변 활동이 주 3회 미만일 때 해당된다.
노년 변비가 흔한 이유는 노화로 인해 장 운동이 떨어지고 수분 섭취가 부족하기 때문이다. 파킨슨병·당뇨성신경병증 등 기저질환으로 인한 신경계 변화, 진통제(특히 마약성)·고혈압약·이뇨제·항우울제 등 복용하는 약물이 많은 것도 영향을 준다. 변비 약물의 남용도 원인으로 꼽힌다. 선행 연구에 의하면 노인의 5분의 1~3분의 1이 반복적인 변비 증상으로 의사 상담 없이 약물을 복용한다는 보고가 있다.
변비약의 남용은 여러 문제를 낳을 수 있다. 자극성 완화제(설사제) 사용을 지속하면 장 운동이 더 약해지고 무기력해진다. 과량 복용 시 저칼륨혈증, 메스꺼움, 탈수를 유발한다. 규칙적으로 완화제를 사용할 경우 치매 위험이 51%, 특히 혈관성 치매 위험은 65% 증가한다는 보고가 있다. 장내 세균총 파괴로 영양소 흡수의 저하도 우려된다. 정 이사장은 “여성 노인들은 특히 변비로 끝나는 게 아니라 항문 괄약근이 느슨해지며 변실금으로 이어질 수 있다”고 경고했다.
변실금은 변을 참지 못해 화장실 도착 전에 찔끔찔끔 지리는 질환이다. 기침을 하거나 방귀를 뀔 때도 변이 샌다. 60세 이상의 15.5%가 변실금을 반복적으로 겪고 있으며 요양병원 입원 환자의 절반이 변실금을 갖고 있다는 조사 결과가 있다. 지난해 기준 65세 이상 인구 중 변실금 환자는 약 150만명으로 추정됐다. 변실금은 대인 기피증과 우울증, 삶의 질 저하로 이어진다. 대장항문외과학회에 따르면 변실금 환자가 겪는 어려움으로 ‘외출이 어렵다’(32.7%), ‘냄새 문제’(21.8%), ‘사회 생활이 힘들다’(16.8%), ‘기저귀 착용·성생활 방해·통증 등’(28.7%)으로 조사된 바 있다.
항문 주변의 혈관 덩어리인 치핵도 나이 들면서 심해지는 질환이다. 노인에게 잘 나타나는 치질은 변을 볼 때 치핵이 빠져버리는 ‘탈항’이다. 탈항은 정도에 따라 1~4단계로 구분된다. 3단계 이상이면 생활에 불편을 느끼고 4단계가 되면 치핵이 수시로 빠져나오기 때문에 산책 등 가벼운 일상 활동에 많은 지장을 받는다.
50세 이상 장·노년층에서 증가하는 대장암은 조기 증상이 거의 없어서 주기적으로 내시경 검사를 받는 것이 중요하다. 빨리 발견할수록 생존율이 높다. 1기에 발견하면 생존율은 94.7%에 달하지만 4기에 진단되면 31.5%에 그친다. 고령층은 특히나 증상에 무감각할 수 있다. 정 이사장은 “암이 악화해 증상이 나타나더라도 출혈, 변비 같은 전형적 증상보다는 아랫배 묵직함, 복통, 빈혈 등 비특이적 증상을 호소하는 경우가 많다”고 조언했다.
감추고 싶은 질환, 오해도 많아
숨기고 싶은 대장·항문 질환은 오해도 많은 편이다. 치핵이 생기면 무조건 수술해야 한다고 생각하는 사람이 많은데, 대부분 수술 없이도 치료 가능하다. 항문 안쪽에 생기는 내치핵은 출혈이 있고 밖으로 빠져나오더라도 자연스럽게 들어가는 1~2단계라면 좌약이나 연고, 먹는 약으로 개선할 수 있다. 섬유질과 충분한 수분 섭취가 도움 된다. 배변 중 화장실에 오래 앉아있는 습관은 좋지 않다. 항문 바깥쪽에 생기는 외치핵도 크기가 작고 출혈이 없다면 수술 않고 치료할 수 있다. 다만 내치핵이 밖으로 나와 손으로 밀어 넣어야 하거나 지속해서 심한 출혈이 있으면 수술해야 한다.
고령자는 혈관 탄력이 줄어서 치핵이 생기면 치료가 어려울 것으로 생각하기 십상이다. 하지만 고령자여도 약물이나 좌욕, 식습관 개선 등으로 개선할 수 있다. 필요하다면 진료실에서 간단한 시술(고무밴드 결찰술)도 받을 수 있다. 2·3단계 치핵에서 해당 시술법으로 79~93%의 치료 성공률을 보이는 거로 보고된다.
변비는 심각한 질환의 신호일 수 있다. 대장암, 갑상샘질환 등 전신 질환과 관련성이 있을 수 있으므로 잘 살펴야 한다. 갑자가 변비가 심해졌거나 변이 가늘고 끊기거나 체중이 갑자기 줄었거나 배에서 덩어리가 만져지거나 대장암 가족력이 있다면 진료를 받아보는 것이 권고된다.
혈변은 단순 치핵일 수도, 암일 수도 있다. 치핵이 원인이라면 변의 색깔이 밝은 선홍색, 암일 땐 검붉거나 자줏빛 피가 묻어나는 경우가 많다. 젊어도 변에 피가 보인다면 단순 치핵으로 단정하지 말고 꼭 내시경 검사를 받아보는 것이 좋다.
장 건강을 표방한 건강기능식품의 효과는 제한적이고 부작용에 대한 주의가 필요하다. 질경이과 ‘차전자(Psyllium)’ 등 식이 섬유는 배변 빈도를 늘리고 변을 부드럽게 하는 등 일부 도움 된다는 근거가 있으나 가스, 복부 팽만, 설사, 탈수, 장폐색 위험이 상존한다. 프로·프리바이오틱은 노년층 변비 완화와 일부 대장암 예방 가능성이 제기됐으나 면역 저하자나 고령자에서 세균 혈증, 팽만, 설사를 초래할 수 있다. 곤약도 변비 완화에 사용되나 효과는 제한적이며 장폐색, 팽만, 설사를 유발할 수 있다. 비타민D는 대장암 위험 감소, 콜라겐은 장 점막 치유 가능성이 보고됐으나 각각 대사 합병증인 고칼슘혈증과 소화 불편을 부를 수 있다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
