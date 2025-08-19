변비·변실금·치질, 부끄러운 병?… 쉬쉬했다간 병 키운다

[And 건강] 노년층 대장·항문 질환

변비약 남용땐 장 운동 더 약해져

치매 위험 증가… 변실금 우려도

50세 이상 대장암 조기 검사 중요

치핵, 섬유질·충분한 물 섭취 도움

건강기능식품 부작용 주의 필요



변비, 변실금 등 ‘삶의 질’ 떨어뜨려



감추고 싶은 질환, 오해도 많아

