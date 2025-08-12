시사 전체기사

[단독] 서희건설 회장 “김건희에 진품 목걸이 전달”

입력:2025-08-12 18:49
공유하기
글자 크기 조정

나토서 가품 착용 주장 거짓 가능성
특검 “증거인멸” 구속 필요성 강조

김건희 여사가 12일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 진행된 구속 전 피의자심문에 출석하고 있다. 굳은 표정으로 시선을 떨군 김 여사는 기자들 질문에 묵묵부답이었다. 김 여사는 도이치모터스 주가조작 의혹과 관련한 자본시장법 위반 등 혐의로 구속영장이 청구됐다. 최현규 기자

김건희 여사가 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방 때 착용한 반클리프앤아펠 목걸이와 관련해 이봉관 서희건설 회장 측이 지난 11일 김건희 특검에 자수서를 냈다. 이 회장 측이 구입한 목걸이를 김 여사에게 전달한 게 맞는다는 취지다. 김 여사 오빠의 장모 자택에서 발견된 모조품 목걸이가 진품과 바꿔치기됐다는 의혹에 힘이 실리게 됐다.

특검은 12일 서울중앙지법에서 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 진행된 김 여사에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에서 서희건설 측으로부터 제출받은 자수서와 진품 목걸이, 압수수색에서 확보한 모조품을 제시했다. 특검은 증거인멸 우려를 강조하며 구속수사 필요성을 주장했다.

국민일보 취재를 종합하면 이 회장 측은 대선이 치러진 2022년 3월 비서실장을 통해 서울 잠실 롯데백화점에서 6000만원 상당의 반클리프 스노플레이크 목걸이를 구입해 김 여사에게 전달했다는 내용의 자수서를 11일 특검에 냈다. 특검이 서희건설 서초동 사무실을 압수수색한 날 자수서를 제출한 셈이다. 이에 따라 2010년 홍콩에서 산 모조품 목걸이를 나토 순방 때 착용했다는 김 여사 측 주장은 거짓일 가능성이 커졌다.

특검은 김 여사가 수사에 대비해 가품 목걸이를 마련한 뒤 이를 진품과 바꿔놓은 것으로 보고 수사를 확대하고 있다. 오정희 특검보는 “김건희씨는 윤석열 전 대통령 취임 직후 서희건설 측으로부터 진품을 교부받아 나토 순방 당시 착용한 점이 분명한데도 자신이 착용한 제품이 가품이라 진술했다”며 “관련 수사방해 및 증거인멸 혐의를 명확히 규명하겠다”고 말했다.

특검은 이 회장의 맏사위인 박성근 전 검사가 2022년 6월 국무총리 비서실장에 임명됐는데, 특검은 목걸이를 준 대가로 이뤄진 청탁성 인사는 아닌지 의심하고 있다. 김 여사 측은 영장실질심사에서 반클리프 목걸이를 비롯해 의혹이 제기된 명품을 받은 적 없다며 특검이 제기한 혐의를 모두 부인한 것으로 알려졌다. 앞서 특검은 지난 7일 자본시장법·정치자금법 위반 등 혐의로 김 여사에 대한 구속영장을 청구했다.

구자창 박재현 박장군 기자 critic@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
구자창 기자
정치부
구자창 기자
1138
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 김건희, ‘로봇 개 사업가’에 “그 시계 마음에 든다…이런 게 필요한데”
“오징어 1마리에 2만8000원” 속초 난전, 이번엔 ‘바가지’ 논란
‘복면 골프’ 권성동…“악의적 보도…사실과 전혀 달라”
[단독] 서희건설 회장 “반클리프 목걸이 김건희에 전달” 자수서 제출
‘최장 10일 추석 연휴’ 한국인 관광 선호도 1위는 ‘여기’
외국인 ‘먹튀’에 전세사기 피해자 속수무책…올해도 9건 피해
케데헌 ‘골든’, 빌보드 ‘핫 100’ 1위…英美 싱글차트 석권
4성급호텔 탈의실이 밖에서 훤히…“유리필름 성능 저하 탓”
국민일보 신문구독