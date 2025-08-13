[단독] 로봇개 사업가 시계 본 김건희 “마음에 든다, 나도 그런 게 필요”
특검, 해당 시계 구매자 진술 확보
구매자가 매장에 ‘VIP 할인’ 물어
김건희 여사의 ‘바쉐론 콘스탄틴’ 명품 시계 수수 의혹 등을 수사하는 특검이 “김 여사가 나도 그런 게(시계) 필요하다”는 취지로 말했다는 해당 시계 구매자의 진술을 확보했다. 김 여사 오빠 김진우씨의 장모 집을 압수수색해 시계 상자와 정품 보증서를 발견한 특검은 구매자의 구체적 진술을 확보하며 수사망을 죄고 있다.
12일 국민일보 취재를 종합하면 서모씨는 지난 8일 김건희 특검에 출석해 2022년 대선 직후 김 여사를 코바나컨텐츠 사무실에서 만났고, 이 자리에서 김 여사가 자신이 착용했던 ‘오데마 피게’ 명품 시계에 관심을 보였다고 진술했다. 당시 김 여사가 “당신이 하고 있는 그런 시계 마음에 든다”며 “나도 그런 게 필요하다”고 말했다는 게 서씨 주장이다. 해외 순방 때 각국 정상 등과의 연회에서 품위유지용 장신구가 필요하다는 취지였다고 한다.
서씨는 대리구매 경위에 대해 “내가 바쉐론 콘스탄틴 VIP라 싸게 살 수 있다고 김 여사에게 말했다”고 특검에 진술했다. 이후 서씨는 ‘구매자가 VIP인데 추가 할인이 없느냐’고 물었고, 매장 측은 스위스 본사에 연락해 ‘가능하다’는 답변을 받았다. 이를 통해 5400만원 상당의 시계를 3500만원에 최종 구매했다는 게 서씨 주장이다.
서씨는 영부인 신분 확인을 위해 김 여사와 매장 관계자 간 통화가 이뤄진 사실도 진술했다. 서씨가 김 여사에게 전화를 해서 매장 측에 직접 연결해준 것으로 전해졌다. 김 여사는 매장 측에 “선물용 시계를 구입하려고 한다”는 취지로 구매 경위를 설명했다고 한다.
서씨는 시계 구매대금을 코바나컨텐츠 사무실에서 현금으로 김 여사에게서 받았다고 주장했다. 자신이 김 여사에게 뇌물을 건넨 게 아니라는 취지다. 다만 서씨는 구매대금을 전부 받은 것인지, 일부만 받은 것인지는 명확하게 밝히지 않았다. 그는 “내 돈으로 산 게 아니라는 건 확실하다”고 강조했다.
특검은 시계를 전달한 이후 김 여사에게서 “대통령실 홍보 쪽에서 일해보지 않겠느냐”는 제안을 받았다는 서씨 진술도 받은 것으로 알려졌다. 김 여사는 “도어스테핑이나 홍보 업무가 잘 돌아가지 않는다”면서 이런 제안을 했는데 서씨는 응하지 않았다고 말했다.
서씨는 2022년 대선 때 윤석열 전 대통령에게 후원금 1000만원을 냈고 취임식에도 초대받았다. 서씨가 운영했던 A업체는 2022년 9월 대통령경호처와 ‘로봇개 경호 사업’ 관련 임차 계약을 맺었다. 이와 관련해 오정희 특검보는 브리핑에서 “김건희씨에 대해 로봇개 수입 업체와 연관된 특가법상 알선수재 혐의로 수사 중”이라고 밝혔다.
이서현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr
