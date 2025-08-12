시사 전체기사

여자 피겨 간판 신지아, 시니어 데뷔전서 동메달

입력:2025-08-12 01:28
공유하기
글자 크기 조정

한국 피겨스케이팅 여자싱글의 간판 신지아(세화여고·사진)가 시니어 무대 데뷔전에서 동메달을 수확했다.

신지아는 11일(한국시간) 미국 매사추세츠주 노우드에서 열린 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 챌린저 시리즈 CS 크랜베리컵 인터내셔널 여자싱글에서 총점 179.97점(쇼트 62.12점+프리 117.85점)으로 3위에 올랐다. 그는 그랑프리보다 한 단계 낮은 챌린저 시리즈를 시니어 첫 무대로 택했다.

신지아는 매니지먼트사 올댓스포츠를 통해 “쇼트프로그램과 프리스케이팅 모두 실수가 나와 속상했지만, 부족한 부분을 보완해 더 좋은 모습을 보여드리고 싶다”고 전했다.

신지아는 다음 달 독일 오버스트도르프에서 펼쳐지는 네벨혼 트로피 대회에 나선다.

박구인 기자 captain@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
DL건설 대표·임원진·현장소장 일괄 사표 “의정부 사망사고 책임”
첫 출근한 60대 노동자, 화물차와 전동리프트 사이에 껴 숨져
“임기 초반 사면하는 것이 낫다”… 진보 지지층 재결집 의도
조국·윤미향 등 ‘문제적 인물’ 포함… 반감 줄어들지는 미지수
김건희, 尹과 다른 구치소로… 특검, 남부구치소로 변경 신청
‘유령 농부’ 만드는 이상한 친환경… 정부, 해법 찾을까
극한폭염 겪고야 ‘앗 뜨거라’… 정부, 기후대응기금 확대 검토
‘집사’ 마음 파고드는 로봇청소기… 펫 가전 시장 ‘후끈’
국민일보 신문구독