‘주식 차명 거래 의혹’ 이춘석 전방위 압수수색
경찰, 25명 규모 전담수사팀 편성
이 의원·보좌관 1명 출국금지 조치
경찰이 차명 주식거래 의혹을 받는 이춘석 무소속 의원에 대해 출국금지 조치를 하고 전방위 압수수색에 나섰다.
서울경찰청 금융범죄수사대는 11일 서울 여의도 국회의원회관 이 의원 사무실에 수사관 등을 보내 압수수색을 진행했다. 앞서 경찰은 지난 9일 이 의원의 지역구인 전북 익산 사무실과 자택을 포함해 8곳을 압수수색했다. 차명 거래에 이용한 것으로 알려진 미래에셋증권 등 금융기관으로부터 계좌 거래 내역도 확보했다. 이 의원과 보좌관 차모씨는 현재 금융실명법 및 이해충돌방지법 위반 등 혐의로 출금 조치가 내려진 것으로 파악됐다. 경찰은 지난 6일 고발장을 접수한 뒤 변호사, 회계사 등이 포함된 25명 규모의 전담수사팀을 편성해 수사 중이다. 8~9일에는 김순환 서민민생대책위원회 사무총장 등에 대한 고발인 조사를 마쳤다.
이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 보좌관 명의로 주식을 거래하는 정황이 언론에 포착됐다. 그가 거래한 것으로 보이는 종목에는 정부에서 추진하는 ‘인공지능(AI) 국가대표’ 기업으로 선정된 네이버와 LG CNS가 포함됐다. 이 의원은 국정기획위원회에서 AI산업을 담당하는 경제2분과장을 맡고 있었다는 점에서 미공개 정보를 활용해 차명으로 주식 투자를 한 것 아니냐는 의혹이 일었다. 경찰은 지난해 10월 7일 이 의원이 정부세종청사에서 열린 국회 국토교통위원회 국정감사 도중 차씨 명의 계좌로 주식을 거래하는 모습이 언론사 카메라에 포착된 것과 관련한 수사도 진행 중이다.
경찰 관계자는 “압수물 분석 후 핵심 조사 대상자에 대한 소환 일정을 조율하겠다”고 말했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
