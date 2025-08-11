“이런 전당대회가 어딨노”… TK 당원들도 부글부글

대구서 전한길 난입으로 난장판

기승全결?… 모든 이슈 집어삼켜

국민의힘, 전씨 제명까지 염두

첫 TV 토론서 ‘극우’ 놓고 설전

유튜버 전한길(오른쪽)씨가 지난 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 대구·경북 합동연설회에서 구호를 외치는 모습. 국민의힘은 전대에 난입해 난장판을 만든 전씨에 대한 징계절차에 착수했다. 뉴시스

국민의힘 8·22 전당대회가 탄핵 찬반 진영의 비방전으로 흐르면서 대구·경북(TK) 지역에서도 “이건 안 된다”는 목소리가 분출하고 있다. 특히 ‘윤 어게인’을 주장하는 유튜버 전한길씨가 전대를 난장판으로 만든 난입 행위가 이슈를 잡아먹는 블랙홀이 되고 있다. 전씨 징계 절차에 착수한 국민의힘 중앙윤리위원회는 당원 제명도 염두에 두고 이르면 이번 주 결론을 내릴 방침이다.



대구의 한 국민의힘 의원은 10일 통화에서 “전한길 난입에 ‘이런 전대가 대체 어딨노’라며 성토하는 당원들이 있을 정도로 우려가 크다”고 털어놨다. 그는 “대선 패배를 수습하는 전대라 플래카드, 꽹과리 등 과도한 응원을 자제하며 조용하게 하자는 분위기였는데 이런 소란이 일었다”고 말했다.



지난 8일 대구에서 열린 국민의힘 전대 첫 합동연설회는 전씨 난입으로 아수라장이 됐다. ‘전한길 뉴스’ 대표인 전씨는 취재진 비표를 받아 전대에 참석한 것으로 전해졌다. 전씨는 찬탄파 후보들이 윤석열 전 대통령을 비판하자 방청석 연단에 올라 “배신자” 구호를 외치며 당원을 선동했다. 이 과정에서 물통이 날아들거나 몸싸움이 벌어졌다. 대구의 한 다선 의원은 “국민 80% 이상이 계엄이 잘못됐다는데 탄핵에 반대하며 난동을 부리면 당이 살아날 길이 있겠느냐”며 “방해꾼이 상황을 더 악화시키는 꼴”이라고 쓴소리했다.



논란이 확산되자 국민의힘은 전씨의 전대 업무방해 행위에 대한 징계 절차를 개시하는 등 엄정 대응에 나섰다. 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 9일 긴급 비대위 회의를 열어 전씨를 중앙윤리위에 회부하기로 했다. 윤리위 관계자는 “전씨 징계에 관한 지도부의 조속하고 강력한 요청이 있었다”며 “이번 주 징계 결과가 나올 가능성이 있다”고 말했다. 원내대표실 관계자는 “당의 공식 행사장에서 소란을 피운 것 자체가 심각한 해당 행위”라며 “탈당 권유나 제명까지 나올 수 있는 사안”이라고 말했다. 선거관리위원회도 11일 회의를 열어 전대 출입용 비표 관리 상황을 점검하고 재발 방지를 논의할 예정인 것으로 전해졌다.



국민의힘 당 대표 후보자들은 이날 채널A 첫 TV 토론회에서 ‘찬탄(조경태·안철수)’ 대 ‘반탄(김문수·장동혁)’으로 쪼개져 입씨름을 벌였다. 장 후보자는 안 후보자에게 “저를 자꾸 극우라고 하는데 기준을 구체적으로 말해달라”고 물었다. 안 후보자는 “전씨와 동조하는 그런 모습들에 경고를 했던 것”이라고 답했다.



조 후보자는 “윤 전 대통령은 만고의 역적”이라며 “부정선거 음모론자들, 비상계엄을 옹호하거나 윤 어게인 세력에 동조하는 이들이 극우”라고 말했다. 반면 김 후보자는 “국민의힘에 극우는 없다”며 “더불어민주당 정청래 (대표) 같은 사람이 극좌 테러리스트”라고 했다.



김 후보자는 토론회 후 전씨 징계와 관련해 언론에 “다 징계한다면 누가 남겠는가”라며 “극우 프레임은 민주당이 국민의힘에 덮어씌우는 프레임”이라고 말했다.



이강민 기자 river@kmib.co.kr



